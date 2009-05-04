تاجر ترک 15 میلیون دلار در همدان سرمایه گذاری می کند

آتیلا آرنستی در حاشیه همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: برای تجارت در زمینه های ماشین آلات کشاورزی و پزشکی با استان همدان اعلام آمادگی کرده ام.

آرنستی که یک جراح است سرمایه گذاری بر روی تجهیزات پزشکی را یکی از موارد قابل تامل برای سرمایه گذاری بیان کرد.

وی گفت: پیش از آمدن به همدان از استانهای تهران و اصفهان دیدن کرده است اما آب و هوای متفاوت همدان و پتانسیلهای آن فضای مناسبی برای سرمایه گذاری دارد و این استان را برای سرمایه گذاری انتخاب خواهم کرد.

این سرمایه گذار ترکی دیدار با مقامهای همدانی در کشور خود را از برنامه های آتی خود برشمرد و گفت: قرار است در این دیدارها درباره عقد قرارداد برای سرمایه گذاری وارد مذاکره شویم.