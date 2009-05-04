سیستم بانکی ایران نیازمند تغییر است

علی عبدالوهاب در حاشیه همایش بینالمللی سرمایهگذاری و توسعه استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید سیستم بانکی این کشور ارتباطات خود را با دیگر کشورها گسترش دهد.
وی افزود: افزایش تعامل نظام بانکی ایران با سایر کشورها به رشد اقتصاد آن کمک میکند.
عبدالوهاب با بیان اینکه وضعیت بازار همدان بسیار مطلوب است، گفت: قصد دارد برای واردات ماشینهای صنعتی برای برش سنگ به ایران سرمایهگذاری کند.
وی گفت: مبلغ دو و نیم میلیون دلار اعتبار برای این منظور سرمایهگذاری میکند.
این تاجر سودانی مردم همدان را افرادی با فرهنگ و دارای طبعی شیرین بیان کرد و اظهار داشت: آرزوی پیشرفت برای مردم این استان فرهنگی را دارم.
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