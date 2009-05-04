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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

تاجر سودانی:

سیستم بانکی ایران نیازمند تغییر است

همدان - خبرگزاری مهر: سرمایه گذار اهل سودان گفت: سیستم بانکی ایران نیازمند تغییر است و باید برنامه ای منسجم برای آن تعریف شود.

علی عبدالوهاب در حاشیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید سیستم بانکی این کشور ارتباطات خود را با دیگر کشورها گسترش دهد.

وی افزود: افزایش تعامل نظام بانکی ایران با سایر کشورها به رشد اقتصاد آن کمک می‌کند.

عبدالوهاب با بیان اینکه وضعیت بازار همدان بسیار مطلوب است، گفت: قصد دارد برای واردات ماشین‌های صنعتی برای برش سنگ به ایران سرمایه‌گذاری کند.

وی گفت: مبلغ دو و نیم میلیون دلار اعتبار برای این منظور سرمایه‌گذاری می‌کند.

این تاجر سودانی مردم همدان را افرادی با فرهنگ و دارای طبعی شیرین بیان کرد و اظهار داشت: آرزوی پیشرفت برای مردم این استان فرهنگی را دارم.
کد مطلب 871932

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