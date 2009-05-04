به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "فاکتور 8" روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از شبکه یک پخش می‌شود و با پایان آن مجموعه "در چشم باد" روزهای جمعه روی آنتن همین شبکه می‌رود.

رضا شفیعی‌جم و کامبیز دیرباز در نمایی از "در چشم باد"

"در چشم باد" سه دوره تاریخی ایران معاصر را از سال‌ 1300 تا 1361 و فتح خرمشهر روایت می‌کند. داستان درباره خانواده‌ای است که پدر خانواده از یاران و همرزمان میرزا کوچک خان جنگلی بوده و پس از کشته شدن میرزا و شکست نهضت جنگل به شهر می‌آید، ولی روحیه مبارزه‌‌طلبی علیه ظلم را همچنان با خود دارد و ...

این مجموعه به سفارش گروه حماسه و دفاع شبکه یک تهیه شده و پارسا پیروزفر، لاله اسکندری، کامبیز دیرباز، سعید نیکپور، سحر جعفری جوزانی، اکبر عبدی، رضا شفیعی‌‌جم، جهانگیر الماسی، محمدعلی نجفی، ماه‌چهره خلیلی، محمدرضا هدایتی، شهرام قائدی، سام درخشانی، هومن سیدی و... در آن بازی کرده‌اند.



"در چشم باد" هم اکنون در مراحل فنی است. مرتضی میرباقری معاون سیما پارسال در گفتگو با خبرنگار مهر از پخش این مجموعه بعد از ماه رمضان خبر داده بود.