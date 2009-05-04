دوراهی بودن یا نبودن/ بلاتکلیفی کارخانه سیمان و نیروگاه خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان در نشست خبری با رسانه های استان بازهم از بلاتکلیف بودن این دو پروژه صنعتی لرستان سخن به میان آورد تا بازهم تلنگری دیگر بر اذهان متولیان امر زده شود که مردم لرستان هنوز هم نگران از دست دادن نیروگاه و کارخانه سیمان هستند.

ماجرای کارخانه سیمان در کش و قوس

سید حسین صابری ا‌ظهار داشت: ماجرای کارخانه سیمان خرم آباد هنوز در کش و قوس است؛ من می گویم نباشد و سرمایه گذاران طرح می گویند باشد!

وی با تاکید بر اینکه کارخانه سیمان برای نیروگاه، محیط اطراف و مردم خرم آباد ضرر دارد، ادامه داد: عاقلانه ترین کار این است که کارخانه سیمان از محل کنونی جابجا شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه عده ای نظر وی را برای جابجایی نیروگاه قبول ندارند، یادآور شد: قرار است دیوان عدالت پس از ارزیابی های لازم نتیجه را اعلام کند.

و اما قصه کارخانه سیمان خرم آباد، نه تنها به سلامت مردم خرم آباد پیوند خورده بلکه به بودن و نبودن نیروگاه نیز مرتبط است یا شاید حتی با داستان تلخ جابجایی پتروشیمی لرستان نیز بی تناسب نباشد.

صابری در مورد نیروگاه خرم آباد نیز صحبت های تازه ای ندارد و همچنان از تهدید های سرمایه گذاران این نیروگاه سخن می راند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه نیروگاه دارد در حال حاضر با "خواهش و تمنا" فعالیت می کند، افزود: اگر روزی "خدای ناکرده" کارخانه سیمان در همین مکان فعلی باقی بماند آنگاه به سبب ایجاد ضرر و آسیب فعالیت های نیروگاه را تحت تاثیر مستقیم خود قرار خواهد داد.

وی با اشاره به نامه نیروگاه به وزیر نیرو مبنی بر فعالیت غیر قانونی کارخانه سیمان، ادامه داد: نیروگاه به صورت کتبی تهدید کرده است که در صورت ماندن کارخانه سیمان در مکان فعلی از لرستان خواهد رفت!

صابری با تاکید بر اینکه اگر فشارهای کنونی ادامه یابد مجبور می شویم که بودن کارخانه سیمان را مکان فعلی قبول کنیم، عنوان کرد: با توجه به اینکه وجود نیروگاه نیز برای شهر و منطقه ضروری و با اهمیت است امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.

این سخنان استاندار لرستان در حالی عنوان می شود که سید حسین صابری در آخرین نشست خبری سال گذشته خود نیز از 13 ماه فشار روحی و روانی برای کارخانه ای که سلامت مردم را به خطر می اندازد پرده برداشت.

در دوراهی بودن یا نبودن/ مسئولان چاره ای بیاندیشند

به گزارش مهر، مجوز احداث کارخانه سیمان خرم آباد در مکان فعلی در حالی صادر شده است که به گفته مدیر کل محیط زیست استان لرستان اصل کمیته ای که این مجوز را تایید کرده است نیز زیر سئوال قرار دارد.

این کارخانه در فاصله 350 متری زندگی روستائیان منطقه قرار دارد که بنابر اظهارات کارشناسان محیط زیست علاوه بر فاجعه زیست محیطی در منطقه و آسیب هایی که به درختان منحصر به فرد بلوط وارد می کند می تواند در آینده نه چندان دور شهر خرم آباد را در هاله ای از دودهای سیمانی فرو برد.

با توجه به هشدارهای کارشناسان محیط زیست مجوز کارخانه سیمان باطل شد ولی فعالیت غیرقانونی این کارخانه همچنان ادامه دارد که این امر موجب اعتراض نیروگاه خرم آباد و تهدیدهای سرمایه گذاران آن برای جابجایی این پروژه بزرگ شده است.

وضعیت موجود کارخانه سیمان در حالی مطرح می شود که این کارخانه دارای بیش از 46 هزار سهامدار است و بنابر ادعای استاندار لرستان شبهه های قانونی در تغییر وضعیت کارخانه سیمان از سهامی خاص به عام نیز وجود دارد.

نیروگاه خرم آباد نیز در حالی آغاز به کار کرده است که پیش از آن محل کارخانه سیمان در مکان فعلی تعیین نشده بود. سرمایه گذاران این نیروگاه با توجه به فعالیت کنونی کارخانه سیمان در منطقه و با وجود پیشرفت فیزیکی چنددرصدی اظهار داشته اند که اگر محل کارخانه سیمان از مکان فعلی جابجا نشود اقدام به انتقال نیروگاه خرم آباد به استان دیگری خواهند کرد.

در سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان نیز ماجرای کارخانه سیمان و نیروگاه خرم آباد در جلسه ای با حضور ریاست جمهوری بررسی شد و در نتیجه تصمیم به جابجایی کارخانه سیمان گرفته شد که با توجه به مقاومت سرمایه گذاران این کارخانه این تصمیم هنوز محقق نشده است و پس از آن نیز سرمایه گذاران این کارخانه شکوائیه ای را تسلیم دیوان عدالت اداری کردند که هنوز نتیجه بررسی ها در این زمینه از سوی این مرجع اعلام نشده است.

با وجود همه موضوعات مطرح شده و علیرغم همه پیگیری های استاندار لرستان به نظر می رسد با توجه به حساسیت های موجود در استان و خاطره تلخ جابجایی پتروشیمی خرم آباد باید متولیان امر در سطح کلان بار دیگر بررسی موضوع کارخانه سیمان و نیروگاه را در دستور کار خود قرار دهند.

ادامه وضعیت کنونی نیروگاه و کارخانه سیمان خرم آباد موجب ایجاد تشویش هایی نزد مردم لرستان خواهد شد که باید هر چه سریعتر در راستای بررسی وضعیت کارخانه سیمان به عنوان بزرگترین پروژه زیرساختی لرستان و نیروگاه به عنوان یکی از پروژه های مادر در این استان اقدام شود.