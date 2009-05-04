قراردادهای موقت کارگران طبس امنیت شغلی این قشر را تهدید می کند

غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در طبس اظهار داشت: با وجود قراردادهای موقت، هیچ تضمینی برای ادامه کار کارگر وجود نداشته و کارفرمایان هر زمان که بخواهند می توانند کارگران را اخراج کرده که با این وضع حداقل حقوق کارگر نیز به خطر می افتد.

وی افزود: به رغم اینکه برای ادامه کار کارگر هیچ تضمینی وجود ندارد، حتی اگر کارگر بخواهد از حقوقش دفاع کند وی را اخراج می کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: کارفرمایان برای استخدام کارگران از آنان قرارداد سفید، تسویه حساب سفید و حتی در بعضی مواقع چک سفید امضاء اخذ می کنند.

مدیر خانه کارگر طبس عنوان کرد: بر خلاف آنچه که در دین مبین اسلام در خصوص نحوه رفتار با کارگران تاکید شده، امروز با کارگران به بدترین نحو ممکن رفتار می‌ شود و کارفرمایان هر زمان که اراده کنند کارگران را اخراج کرده و با کارگران همانند برده رفتار می کنند.

حقوق کارگران پرداخت نمی شود

مدیر خانه کارگر طبس گفت: در کارگاههایی مانند شهرداری حقوق کارگران معوق بوده و با این وجود حتی کارگران را مجبور به کار در بعد از ظهرها بدون پرداخت اضافه کار می کنند.

محمدی بیان داشت: هم اکنون بیش از سه ماه است که حقوق کارگران شهرداری پرداخت نشده است.

دولت باید برای خرید ذغالسنگ معادن فکری کند

محمدی با اشاره به اینکه در طبس سه هزار کارگر در معادن مشغول به کارند گفت: کارفرمایان معادن می توانند به راحتی کارگران را اخراج کرده و دلیل آن را عدم خرید ذغالسنگ عنوان می کنند.

وی افزود: در صورتی که برای خرید ذغالسنگ فکری نشود در آینده نزدیک، شاهد از بین رفتن تعداد زیادی شغل و تخریب معادن خواهیم بود.

رئیس خانه کارگر طبس در خصوص کارگران زن گفت: زنان با ساعات کار مشابه مردان اما با یک سوم حقوق آنان مشغول به کار می شوند و به این شکل حق و حقوقشان ضایع می شود.

وی برای ایجاد حقوق برابر زنان و مردان کارگر از مسئولان درخواست پیگیری کرد.

در طبس بیمارستان تامین اجتماعی وجود ندارد

محمدی گفت: در طبس بیش از 13 هزار کارگر بیمه شده و تعداد زیادی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند اما در این شهرستان هنوز بیمارستان تامین اجتماعی وجود نداشته و کارگران تحت پوشش برای مداوا مجبورند به مرکز استان مراجعه نمایند.

رئیس خانه کارگر شهرستان طبس، برنامه های هفته کار و کارگر را بازدید از کارگاه های سطح شهرستان و معادن، اعزام تعدادی از کارگران طبس جهت شرکت در مراسم بیعت با رهبری در تهران، دیدار نمایندگان کارگری و هیئت اجرایی خانه کارگر با فرماندار، بازدیداز خانواده های شهدای کارگری، همایش پیاده روی خانواده های کارگری از میدان قدس تا مسجد جامع شهر و شرکت در مراسم نماز جمعه عنوان کرد.