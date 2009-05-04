استقبال گرم از سپاهان و انتظار بی نتیجه برای ورود پرسپولیس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم فوتبال سپاهان که برای رویارویی با الشباب امارات عصر یکشنبه تهران را به مقصد دوبی ترک کرده بود، ساعت 19 (به وقت دبی) وارد این شهر شد.

سپاهانی ها پس از ورود به فرودگاه دبی مورد استقبال مسئولان باشگاه الشباب و ایرانیان مقیم امارات قرار گرفتند.

محمدرضا ساکت و دیگر مسئولان باشگاه سپاهان که برای فراهم آوردن مقدمات حضور تیم فوتبال سپاهان در دبی صبح یکشنبه به امارات سفر کرده بودند، در جمع استقبال کنندگان از زردپوشان اصفهانی حضور داشتند.

بازیکنان، مربیان و کادر همراه تیم سپاهان پس از خروج از فرودگاه شهر دبی عازم هتل ماریوت این شهر شده و ساعت 21 در این هتل مستقر شدند.

محمدرضا ساکت پس از ورود تیم سپاهان به هتل ماریوت مربیان و بازیکنان این تیم را گردهم جمع و دقایقی برای آنها صحبت کرد.

ایرانی‌های مقیم امارات استقبال خوبی از تیم سپاهان به عمل آورده‌اند. آنها برای حضور در ورزشگاه آل مکتوم و همراهی تیم سپاهان ابراز علاقه می کنند.

شایعه کناره گیری تیم فوتبال الشارجه امارات از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و لغو دیدار این تیم مقابل پرسپولیس به سوژه اول فوتبالدوستان ایرانی مقیم امارات تبدیل شده است. آنها در ملاقات با بازیکنان و همراهان تیم سپاهان از آنها در خصوص سفر سرخپوشان به دبی سئوال می کردند.

انتظار هواداران و طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس برای ورود این تیم که قرار بود صبح دوشنبه راهی دبی شود بی نتیجه باقی ماند چرا که کنفدراسیون فوتبال آسیا با کناره گیری الشارجه از لیگ قهرمانان موافقت کرد تا دیدار روز چهارشنبه دو تیم لغو شود.

ساعت 11 صبح دوشنبه (به وقت دبی) نشست خبری مربیان و کاپیتان‌های دو تیم سپاهان ایران و الشباب امارات در هتل ماریوت برگزار خواهد شد.

هوای شهر دبی در گرم ترین ساعات روز دوشنبه به 36 درجه سانتی گراد می رسد و در خنک ترین ساعت 24 درجه سانتی گراد خواهد بود.

تیم فوتبال سپاهان آخرین تمرین خود پیش از رویارویی با الشباب امارات را ساعت 20 دوشنبه در زمین چمن ورزشگاه آل مکتوم برگزار خواهد کرد.