نقش تحریک آمیز نمایندگان سازمان ملل برای برهم زدن روابط ایران و اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان،علامه محمد حسین فضل الله هشدار داد که برخی نمایندگان سازمان ملل متحد،نقش تحریک آمیزی را در پرونده های مرتبط با روابط عربی-عربی و عربی -اسلامی بازی می کنند و در خط بحران میان مصر و حزب الله برای دامن زدن به آن وارد شده اند.

وی تاکید کرد برخی نمایندگان سازمان ملل که پرونده های حساسی را در سازمان ملل متحد برعهده دارند برنامه های اسرائیلی را دنبال می کنند و برای اجرای طرحهای اسرائیلی که از اعراب می خواهد با ایران به عنوان یک دشمن رفتار کنند و در برابر اسرائیل انعطاف پذیری داشته باشند،تلاش می کنند.

علامه فضل الله تاکید کرد : صداقت دبیرکل سازمان ملل متحد در معرض آزمون قرار دارد .

وی از بان کی مون خواست رژیم صهیونیستی را به سبب نقض حاکمیت کشورهای عربی به ویژه سودان و سوریه مورد بازخواست قرار دهد و این رژیم را به سبب کشف شبکه های جاسوسی اش در لبنان که امنیت لبنان را در معرض خطر قرار داده است،بازخواست کند.

علامه فضل الله گفت : ما از لبنانی ها می خواهیم که فریب وعده های وزیر امور خارجه آمریکا را که برای ایجاد تفرقه و دودستگی میان لبنانی ها تلاش کرد،نخورند،زیرا وی به شیوه تحریک آمیزی در انتخابات لبنان دخالت کرد و این نشان داد که دولت جدید آمریکا همانند دولت سابق قصد پایان دادن به دخالت در لبنان را ندارد.

وی افزود : ما باید حجم دخالتهای آمریکا در اقدامات سیاسی که اخیرا سازمان ملل متحد انجام داد،به ویژه ورود تری رود لارسن نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در پیگیری قطعنامه 1559 در خط بحران میان مصر و حزب الله و تلاش وی برای احیای این پرونده از طریق دامن زدن به آن درک کنیم و این در حالی است که طرفهای زیادی برای حل این بحران تلاش می کنند.

علامه فضل الله گفت : ما معتقدیم برخی کسانی که مسئولیت پرونده های حساسی را در سازمان ملل متحد برعهده گرفته اند به نفع سازمان تلاش نمی کنند و به منشور آن مبنی بر تحکیم امنیت و صلح بین المللی پایبند نیستند،بلکه حتی از شیوه تحریک آمیز میان کشورها و گروههای مختلف به جای تلاش برای نزدیک کردن آنها و حل مشکلات استفاده می کنند و دیدیم که این افراد در جهت پیچیده تر کردن روابط عربی-عربی و اسلامی -عربی و افزایش تنش برای جلوگیری از حل اختلافات گام بر می دارند.

این مرجع بزرگ شیعیان لبنان افزود : ما درباره نقش تحریک آمیز برخی نمایندگان سازمان ملل متحد که مستقیما در خدمت به دشمن اسرائیلی و تلاشی برای خارج کردن این رژیم از بحران فعلی است،هشدار می دهیم و نکته قابل توجه این است که این افراد برنامه های اسرائیلی را دنبال می کنند و برای پیچیده کردن روابط کشورهای عربی با ایران تلاش می کنند و این نشان می دهد طرحی که این افراد بر اساس آن حرکت می کنند،همان طرحی است که دولت آمریکا برای آنها ترسیم کرده است.