طرحهای فرش همدان باید مشتری پسند شود

محسن علیلدادی تجار آمریکایی در حاشیه همایش بین ‌المللی سرمایه ‌گذاری و توسعه استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: محصول فرشی که از این استان صادر می‌ شود دارای کیفیت متوسطی است که باید برای ارتقا کیفیت آن تلاش کرد.

وی هند، پاکستان و چین را از رقبای اصلی فرش ایران دانست و گفت: یکی از مشکلات وجود نیروی کار ارزان در هند است به طوری که هر کاگر در روز تنها یک و نیم دلار برای بافت فرش می‌ گیرد اما در ایران دستمزد کارگر 10 دلار است.

این سرمایه‌ گذار آمریکایی عنوان کرد: فرش ایران و به ویژه استان همدان روستا بافت است در صورتی که فرش هندوستان سفارشی است و بنا بر سلیقه مشتری بافته می ‌شود.

علیدادی یادآور شد: 10 درصد از مجموع صادرات فرش ایران از همدان به آمریکا صادر می‌ شود که با تغییر نوع بافت، نقشه و مواد اولیه می ‌تواند سهم بیشری از این بازار را به خود اختصاص دهد.

وی به انعقاد قرارداد با یک شرکت همدانی اشاره کرد و گفت: سالها است که با این شرکت در امر تجارت فرش تعامل داریم که با حضور در این همایش با توانمندی ‌های همدان آشنا شده و متوجه شدیم که می‌ توان سطح تعاملات را افزایش داد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته مبلغ 14میلیون دلار فرش از این شرکت خریداری کردیم و قرار شد برای سال جاری به میزان 20 میلیون دلار فرش از همدان به آمریکا صادر شود.