ساندی تایمز بررسی کرد: بازگشت شوراهای بیداری به خشونت دلیل ناآرامیهای عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه ساندی تایمز، اگر خشونتها در عراق ادامه پیدا کند طرح "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن تمام نظامیان آمریکایی از این کشور را دچار اشکال می کند.

این در حالی است که بر اساس توافقنامه خروج، تمامی نظامیان آمریکایی مستقر در عراق باید تا پایان سال 2011 میلادی این کشور را ترک کنند.

به گزارش ساندی تایمز، اعضای رهبری شوراهای بیداری که از شش رهبر سنی تشکیل شده اند معتقدند که مقاومت هم اکنون تغییر کرده و با اتکا به همین مسئله حملات خود به امنیت عراق را توجیه می کنند.

افزایش شمار حملات این گروه ها که با بمب گذاریهای القاعده همراه شده اند تاثیر منفی زیادی در عراق داشته است.

در همین رابطه "ریچارد هاس" رئیس شورای روابط خارجی آمریکا که به تازگی از عراق بازگشته می گوید : این نکته روشن است که هنوز چندین مورد اشتباه در جامعه عراق وجود دارد. به نظر من عراق و آمریکا باید خطوط زمانی مشخصی را تعیین کرده و بخشی از نظامیان آمریکایی پس از سال 2011 نیز در این کشور باقی بمانند.

به نوشته تایمز، شوراهای بیداری اخیرا از نیروهای خود خواسته تا سلاحهای خود را علیه آمریکا و نیروهای امنیتی عراق به کار بگیرند.

ساندی تایمز در حالی شوراهای بیداری را یکی از عوامل اصلی افزایش خشونتها در عراق معرفی می کند که آمریکا این شوراها را با هدف مقابله با القاعده تشکل داد البته در زمان تشکیل این گروهها برخی از چهرهای سرشناس عراق نسبت به فعالیت آنها هشدار دادند اما آمریکا بدون توجه به این نظرها شوراهای بیداری را تشکیل داد وبه آنها پول پرداخت کرد تا درتامین امنیت عراق به نیروهای ائتلاف کمک کنند اما همین شوراها هم اکنون تبدیل به عاملی برای بی ثباتی و در نتیجه توجیه کننده ادامه حضور آمریکا در عراق شده اند.