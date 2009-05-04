ناشران شهرستانی نیاز مبرم به انبار کتاب دارند

علی نویدگویی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: یکی از مشکلات عمده ناشران شهرستانی این است که فضای نمایشگاه هنوز برای ناشران شهرستانی‌ آماده نیست و غرفه‌ها با تاخیر در اختیار ناشران شهرستانی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، اغلب ناشران شهرستانی بیشتر از گنجایش غرفه‌ها کتاب به نمایشگاه می‌آورند در حالی که انبار کافی برای نگهداری کتاب وجود ندارد.

وی در ادامه امکانات رفاهی نمایشگاه را نامناسب خواند و افزود: مسئولان غرفه‌ ناشران شهرستانی اغلب نیاز به تسهیلات رفاهی و خوابگاه دارند. در چنین شرایطی مسئولان باید تسهیلات کافی را در نظر بگیرند و همچنین بر نحوه خدماتدهی نمایشگاه نظارت داشته باشند تا این خدمات با قیمت مناسب به ناشران شهرستانی عرضه شود.

نویدگویی در ادامه با اشاره به نحوه صدور مجوزها برای کتابهای ناشران شهرستانی تصریح کرد: ناگزیر هستیم در تهران کارهای خود را پیگیری کنیم. همین عامل موجب اتلاف وقت و هزینه می‌شود.

مدیر انتشارات "نوید شیراز" همچنین به بحث جابجایی کتاب در نمایشگاه پرداخت و اظهار داشت: این معضل از اولین دوره نمایشگاه کتاب تا کنون برجای مانده است. اکنون هم خریداران کتاب برای جابجایی کتاب از محل غرفه‌ها تا خروجی مصلی مشکل دارند و این مشکل موجب سودجویی برخی از اشخاص شده است.

وی در ادامه اذعان کرد: نمایشگاه نباید به یک بازار مکاره تبدیل شود. بازدیدکنندگان شهرستانی که از دورترین نقطه کشور به نمایشگاه کتاب تهران می‌آیند انتظار دارند با فضای فرهنگی روبرو شوند در حالی که با دستفروشانی مواجه می شوند که محصولات غیر فرهنگی می‌فروشند. البته بخشی از این معضل ناشی از کوتاهی ناشران است.آنها هستند که باید نمایشگاه را به فرصتی برای سرمایه گذاری فرهنگی تبدیل کنند اما مسئولان هم نباید اجازه دهند تا محیط نمایشگاه با چنین وضعیتی آلوده شود.

نویدگویی در پایان با بیان اینکه مصلی برای برگزاری نمایشگاه ساخته نشده است گفت: فضای مقدس مصلی برای برگزاری نمایشگاه کتاب مناسب نیست باید مکانی مثل نمایشگاه بین المللی فرانکفورت با استفاده از استانداردهای جهانی ساخته شود.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.