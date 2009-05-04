به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طائب یکشنبه شب در مراسم تقدیر از اساتید نمونه و بسیجی سراسر کشور در سالن اجلاس سران با بیان اینکه امسال تشکل بسیجی اساتید وارد سی امین سال تشکیل خود می شود، گفت: تشکل اساتید بسیجی به عنوان گسترده ترین تشکل اساتید در سراسر کشور 15 هزار عضو دارد.

وی اظهار داشت: بسیج با حمایت ریاست جمهوری در راستای سازماندهی، تصمیم سازی و مشارکت در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور تلاش کرده است و با ورود به دهه چهارم انقلاب سازمان بسیج اساتید تلاش می کند زمینه تحقق پیشرفت و عدالت را در کشور فراهم کند.

اساتید نمونه و بسیجی کشور یکشنبه شب با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران تقدیر شدند.