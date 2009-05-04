میلان امیدهای قهرمانی را زنده نگه داشت / پیروزی بر کاتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان یکشنبه در چارچوب هفته سی و چهارم رقابت های سری آ در زمین کاتانیا با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد و اختلاف هفت امتیازی خود با اینتر، صدرنشین رقابت ها، را حفظ کرد. اینزاگی(27) و کاکا(52) گل های میلان را در این دیدار به ثمر رساندند.

یوونتوس در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده یکشنبه، با نتیجه مساوی 2 بر 2 در زمین خود مقابل لچه متوقف شد. پاول ندود در دقایق 54 و 66 گل های یووه را به ثمر رساند و کونان(11) و کاستیلو (90) برای لچه گل زدند.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* رم صفر - کیه وو صفر

* فیورنتینا یک - تورینو صفر

* پالرمو 5 - کالیاری یک

* سیه‌نا 2 - ناپولی یک

* اودینزه 3- آتالانتا صفر

* جنوآ 3 - سامپدوریا یک

جدول رده بندی:

1- اینتر 77 امتیاز

2- میلان 70 امتیاز

3- یوونتوس 66 امتیاز

4- فیورنتینا 61 امتیاز

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18- بولونیا 29 امتیاز

19- لچه 28 امتیاز

20- رجینا 27 امتیاز