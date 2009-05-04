تولید نفت ایران کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که ایران در ماه آوریل، روزانه 300 هزار بشکه بیشتر از تعهدات خود به اوپک نفت تولید می کند. از این رو، پیش بینی می شود ایران برای عمل کردن به صد درصد تعهدات خود مبنی بر کاهش تولید، نفت کمتری در سالجاری میلادی تولید کند.

بر اساس اعلام وزارت نفت کشورمان، ایران در حال حاضر به 80 درصد تعهدات خود مبنی بر کاهش تولید عمل کرده است.

همچنین نتایج این نظر سنجی نشان می دهد کشورهای حوزه خلیج فارس عضو اوپک میزان تولید خود را مجددا کاهش نمی دهند، زیرا این کشورها در حال حاضر پایین تر از میزان تعهدات خود به اوپک نفت تولید می کنند.

عربستان نیز که بزرگترین تولید کننده نفت اوپک است، در ماه آوریل کمتر از تعهد خود به این سازمان نفت تولید کرد. در ادامه این نظرسنجی آمده است: لیبی و الجزایر نیز در ماه آوریل میزان تولید خود را کاهش خواهند شد.

تولید کل کشورهای اوپک در ماه اوریل برای نهمین ماه متوالی کاهش یافته است.