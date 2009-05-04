اکران فیلم جدید جارموش / "وولورین" جکمن صدرنشین بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد این پروژه 150 میلیون دلاری بر مبنای مجموعه قصه‌های انتشارات مارول ساخته شده و پیش‌درآمدی بر سه‌گانه موفق "افراد ایکس" است.



داستان فیلم 10 تا 15 سال پیش از اولین مجموعه "افراد ایکس" روی می‌دهد و بر دوران اولیه زندگی جیمز هاولت (جکمن) معروف به لوگان و در ادامه وولورین متمرکز است.





هیو جکمن و لیو شرایبر در صحنه‌ای از فیلم "سرچشمه‌های افراد ایکس: وولورین"

"سرچشمه‌های افراد ایکس: وولورین" را گاوین هود کارگردانی کرده که برای فیلم تحسین‌شده "تسوتسی" شهرت دارد. لیو شرایبر، دنی هیوستن، لین کالینز و رایان رینولدز دیگر بازیگران فیلم جدید "افراد ایکس" هستند.

در میان فیلم‌های این مجموعه "افراد ایکس: آخرین موضع" با 8/102 میلیون دلار بیشترین فروش را دارد و "سرچشمه‌های افراد ایکس: وولورین" در رده دوم قرار دارد. "افراد ایکس" 5/54 میلیون دلار به دست آورد و "ایکس 2: اتحاد افراد ایکس" 6/85 میلیون دلار فروخت.

"سرچشمه‌های افراد ایکس: وولورین" در هفته اول اکران در سطح بین‌المللی نیز در 101 کشور و 9234 سینما 73 میلیون دلار فروش داشت. به این ترتیب فروش جهانی فیلم در پنج روز اول اکران 160 میلیون دلار شده است.

کمدی رومانتیک "اشباح دوستان سابق" به کارگردانی مارک واترز نیز در هفته اول نمایش در بازار آمریکای شمالی با 3/15 میلیون دلار فروش در 3175 سینما رده دوم جدول را از آن خود کرد. متیو مکاناهی و جنیفر گارنر در این فیلم بازی می‌کنند.



داستان درباره مردی مجرد است که در روز عروسی برادر کوچکترش اسیر اشباح دوستان سابق خود می‌شود. واترز پارسال فانتزی کودکانه "وقایع‌نگاری‌های اسپایدرویک" را روی پرده سینماها داشت.



تریلر "مشغله ذهنی" با بازی ادریس البا، بیانسی ناولز و الی لارتر با 57 درصد کاهش در 2514 سینما 2/12 میلیون دلار به دست آورد و مجموع فروش خود را پس از دو هفته به 47 میلیون دلار رساند.



کمدی تین‌ایجری "دوباره 17" با بازی زاک افرون با 4/6 میلیون دلار فروش در 3255 سینما ضمن اینکه فیلم چهارم شد، مجموع فروش خود را پس از سه هفته به 5/48 میلیون دلار رساند.

انیمیشن سه‌بعدی "هیولاها در برابر بیگانگان" تولید دریم ورکس انیمیشن در ششمین هفته اکران 8/5 میلیون دلار فروخت و به رده پنجم رفت. مجموع فروش این فیلم 4/182 میلیون دلار شده است.

درام "تکنواز" به کارگردانی جو رایت با نقش‌آفرینی رابرت داونی جونیر و جمی فاکس در دومین هفته اکران 42 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 6/5 میلیون دلار فروش به رده ششم رفت. فروش این فیلم به 1/18 میلیون دلار رسیده است.

رده هفتم جدول از آن مستند "زمین" تولید والت دیسنی استودیوز موشن پیکچرز شد که در 1804 سینما 18/4 میلیون دلار فروخت و 8/21 میلیون دلاری شد. فیلم اکشن "مبارزه" به کارگردانی دیتو مانتیل نیز با 17/4 میلیون دلار به رده هشتم رفت.

این فیلم در دو هفته 5/17 میلیون دلار به دست آورده است. "هانا مونتانا: فیلم سینمایی" با بازی میلی سایرس با 1/4 میلیون دلار و تریلر "شرایط موجود" با بازی راسل کرو و بن افلک با 7/3 میلیون دلار به ترتیب فیلم‌های نهم و دهم هفته شدند.

در حوزه نمایش‌های محدود، درام جنایی "حدود کنترل" به کارگردانی جیم جارموش تنها در سه سینما به فروش بسیار خوب 2/54 هزار دلار دست پیدا کرد که به طور متوسط 18 هزار دلار در هر سینما است. ایزاک د بانکوله در این فیلم نقش یک مرد مرموز و تنها را بازی می‌کند که می‌کوشد عملیاتی تبهکارانه را در اسپانیا به پایان برساند.



بیل موری، تیلدا سوئینتن، گائل گارسیا برنال و جان هرت دیگر بازیگر فیلم جدید جارموش هستند. د بانکوله بازیگر اهل ساحل عاج پیش از این در فیلم‌های "شب روی زمین"، "گوست داگ: شیوه سامورایی" و "قهوه و سیگار" با جارموش همکاری کرده است.



مجموع فروش فیلم‌ها این هفته تقریبا برابر با هفته مشابه پارسال بود که "آیرون من" با 6/98 میلیون دلار افتتاح شد. پل درگارابدیان تحلیلگر فروش پیش‌بینی کرد مجموع فروش فیلم‌ها این هفته 160 میلیون دلار و تقریبا 8/0 درصد بیشتر از پارسال بود.

مجموع درآمد سینماها از ابتدای سال 2009 تاکنون نیز 25/3 میلیارد دلار و 4/16 درصد بیشتر از موعد مشابه پارسال است. تعداد تماشاگران نیز 7/13 درصد بیشتر شده است.