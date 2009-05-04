ضوابط قانونی خدمات فراگیر فروش ماشینهای کشاورزی تدوین می شود

عباسعلی پاکنژاد در گفتگو با مهر گفت: در سالجاری مسایل و مشکلات در ارتباط با نحوه ارایه خدمات پس از فروش ماشینهای کشاورزی با روسای ادارات امور فناوریهای مکانیزه 19 استان کشور مطرح و مقرر شد با هماهنگی وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن به زودی ضوابط و دستورالعملهای قانونی در این زمینه تدوین شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بیان کرد: کیفیت نامطلوب برخی از ماشینهای کشاورزی جدید خریداری شده و خرابی های پی در پی آنها در حین انجام کار، استفاده از قطعات مستعمل در دستگاههای جدید، عدم پاسخگویی سریع و به موقع نمایندگی های مجاز و شرکتهای مربوط همچنین تعداد کم نمایندگی های مجاز در برخی از استانهای کشور از جمله مشکلاتی است که در ارتباط با ارایه خدمات پس از فروش ماشینهای کشاورزی باید مرتفع شود.

وی نبود قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز در نمایندگی های فروش در فصول کاری را از دیگر مشکلات خواند و افزود: در شرایط کنونی علاوه برمشکلات مذکور انحصادی بودن تولید یا فروش برخی از ماشین آلات کشاورزی و در برخی از موارد مشخص و شفاف نبودن تعهدات فروشنده و خریدار، فقدان مرجع بی طرف رسیدگی کننده به شکایات خریداران ماشینهای کشاورزی سبب ورود ضرر و زیان قابل توجهی به خریداران برخی ماشینهای کشاورزی در کشور شده است.

پاکنژاد اعلام کرد: با توجه به وجود مشکلات در زمینه برخی از ماشین آلات بخش کشاورزی مقرر شده است با هماهنگی وزارتخانه های مذکور نسبت به تدوین ضوابط و دستورالعملهای قانونی مربوط به ارایه خدمات فراگیر فروش ماشینهای کشاورزی اقدامات لازم به عمل آید که در راستای تحقق این امر، هم اکنون پیگیریها از سوی این مرکز با وزارتخانه ها در حال انجام است.