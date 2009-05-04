محمد دلیریان مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در سطح خوبی برگزار شد و قزاقها حریف اصلی ما در این رقابتها بودند که در روز اول به لطف قرعه مناسب و برخی قضاوت ها در جایگاه نخست ایستادند اما به هرحال فرنگی کاران کشورمان در روز دوم با کسب 3 مدال طلا توانستند با یک نتیجه ایده آل قهرمانی آسیا شوند.

وی گفت: این رقابتها استارت بسیار خوبی برای مسابقات آینده از جمله رقابتهای جهانی دانمارک است و مسلما کادر فنی و در راس آن محمد بنا سرمربی تیم ملی با در نظر گرفتن مصلحت تیم و تغییر در یکی دو وزن تیم آماده ای را برای رقابتهای جهانی دانمارک آماده می کند.