استقلال و سپاهان به دنبال روزنه امید/ باز هم اما و اگرهای معروف!

به گزارش خبرنگار مهر، برای استقلال دو دیدار پیش رو مقابل الاتحاد عربستان و الجزیره امارات در گروه C مسابقات لیگ قهرمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دو تساوی و دو شکست ره آورد آبی پوشان از دیدارهای آسیایی است.

استقلال در عین حال می تواند امیدوار به صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا هم باشد، اگر هر دو دیدار آینده خود در مسابقات لیگ قهرمانان مقابل الاتحاد عربستان و الجزیره امارات را با پیروزی پشت سربگذارد و تیم ام صلال نیز در دیدارهای پیش رو برابر الجزیره امارات و الاتحاد عربستان متحمل شکست شود.

آبی پوشان با این پیش زمینه‌های فکری عصر سه شنبه در ورزشگاه آزادی به دیدار الاتحاد عربستان می روند. آنها نسبت به دو هفته گذشته که در همین ورزشگاه مقابل ام صلال به میدان رفتند، شرایطی به مراتب بهتر دارند. شاگردان قلعه نویی پس از قهرمانی در لیگ هشتم روحیه ای مضاعف یافته و امیدوارند این بار در لیگ قهرمانان آسیا از غیرممکن، ممکن بسازند.

الشباب امارات - سپاهان ایران

سپاهان هم در آستانه حذف از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد، البته این تیم برای ماندن در جدول رقابت‌ها به مراتب بیشتر از صبای قم و استقلال شانس دارد. سپاهان اگر می خواهد به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا صعود کند باید هر دو دیدار آینده خود مقابل الشباب امارات و الاتفاق عربستان را با پیروزی پشت سربگذارد و امیدوار باشد یکی از حریفان مسقیمش یعنی الاتفاق عربستان و بنیادکار ازبکستان از دو دیدار آینده کمتر از 3 امتیاز بدست آورد. این معادله صعود برای سپاهان بسیار دشوار است اما لاینحل نیست.

برنامه دیدارهای روز نخست از هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

سه شنبه - 15/2/88

گروه C

* استقلال ایران - الاتحاد عربستان، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

* ام صلال قطر - الجزیره امارات، ساعت 19:30، ورزشگاه قطر اسپورت کلاب شهر دوحه

جدول رده بندی:

1- الاتحاد عربستان 8 امتیاز، 2- ام صلال قطر 7 امتیاز، 3- الجزیره امارات 3 امتیاز، 4- استقلال ایران 2 امتیاز

گروه D

* الشباب امارات - سپاهان ایران، ساعت 20، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

* الاتفاق عربستان - بنیادکار ازبکستان، ساعت 21:30، ورزشگاه پرنس محمد بن فهد

جدول رده بندی:

1- الاتفاق عربستان 9 امتیاز، 2- بنیادکار ازبکستان 7 امتیاز، 3- سپاهان ایران 4 امتیاز، 4- الشباب امارات 3 امتیاز

گروه F

* سئول کره جنوبی - سری وی جایا اندونزی، ساعت 12:30، ورزشگاه جام جهانی سئول

جدول رده بندی:

1- گامبااوزاکا ژاپن 12 امتیاز، 2- شاندونگ لیوننگ چین 7 امتیاز، 3- سئول کره جنوبی 4 امتیاز، 4- سری وی جایا اندونزی بدون امتیاز

گروه G

* کاشیما آنتلرز ژاپن - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ساعت 10:30، ورزشگاه کاشیما ساکر

جدول رده بندی:

1- کاشیما آنتلرز ژاپن 9 امتیاز- تفاضل گل 7+، 2- سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 9 امتیاز- تفاضل گل 5+، 3- شانگهای شنهوا چین 6 امتیاز، 4- آرمدفورس سنگاپور بدون امتیاز

گروه H

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی - سنترال کوست مارینرز استرالیا، 8:30، ورزشگاه پوهانگ استیل یارد

* تیانجین تدا چین - کاوازاکی فرونتال ژاپن، ساعت 16، ورزشگاه تیانجین تدا

جدول رده بندی:

1- کاوازاکی فرونتال ژاپن 10 امتیاز، 2- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 6 امتیاز، 2- سنترال کوست مارینرز استرالیا 2 امتیاز- تفاضل گل 2-، 4- تیانجین تدا چین 2 امتیاز - تفاضل گل 6-