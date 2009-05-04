موسوی با آیت الله طبرسی و روحانیان برجسته مازندران دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، میر حسین موسوی داوطلب انتخابات دهم ریاست جمهوری ساعت 7 صبح دوشنبه در میان استقبال خانواده شهدا جانبازان و ایثارگران و مردم مازندران وارد گلزار شهدای ملا مجدالدین ساری شد.

وی سپس طبق برنامه از پیش تعیین شده در ساعت 7:30 با حضور در دفتر آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه مازندران و امام جمعه ساری در نشستی خصوصی با وی به گفتگو نشست.

پس از این دیدار موسوی طول مسیر راه برای دیدار آیت الله صدوقی یکی از روحانیون برجسته مازندران را پیاده طی کرد و مردم با شعار های "صلی الله محمد بوی امام آمد" و "موسوی به شهر ما خوش آمدی" موسوی را همراهی کردند.

همچنین میر حسین موسوی در ادامه دیدارهایش با حضور در حوزه علمیه آیت الله صدوقی مورد استقبال وی قرار گرفت.

آیت الله صدوقی در این دیدار گفت: موسوی سایه امام را بر سر دارد. وی همچنین گفت: موسوی سزاوار القاب بزرگی است.

موسوی همچنین با آیت‌الله نظری از علمای برجسته استان مازندران دیدار و گفتگو کرد.



آیت‌الله نظری در این دیدار گفت: بهترین راه برای اسلام راه مستقیم است که آن شامل اسلام، قرآن و اهل بیت(ع)، است.



وی خطاب به موسوی افزود: امیدواریم به همت شما در آینده کشور بتواند مکتب امیرالمومنین(ع) را در جهان و یا حداقل در آسیا ارائه کند.



میرحسین موسوی نیز در این دیدار اظهار داشت: همواره زیارت و دیدار با علما را از توفیقاتی می‌دانستم که خداوند ارزانی داشته است. دیدار با علما از افتخاراتی است که بنده همواره برای آن شکر گزارم.