باید شرایط حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان در نشست اعضای هیئت نظارت انتخابات استان سمنان گفت: نقش هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در رفع شبهات احتمالی مردم است.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مردم است، انگیزه و مشارکت مردم ایران در انتخابات با سایر کشورها متفاوت است.

عبداللهی با اشاره به تلاش دشمنان برای ضعیف جلوه دادن اعتماد در انتخابات، تاکید کرد: مردم بیش از پیش در صحنه ها حضور دارند و در این انتخابات نیز مشارکت بالایی خواهند داشت.

استاندار سمنان تصریح کرد: تامین امنیت انتخابات با توجه به شرایط حساس منطقه بسیار مهم است.

رئیس ستاد انتخابات استان نیز در این نشست با بیان اینکه انتخابات های برگزار شده تاکنون در راستای قوانین و مقررات انجام شده است، گفت: انتخابات این دوره همانند انتخابات های گذشته مهم است.

احمد عجم گفت: هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری انتخابات از اسفند ماه آغاز شده و نگرانی برای امکانات و تجهیزات وجود ندارد.

وی بابیان اینکه هیچ مخالفتی با اصل انتخابات وجود ندارد، گفت: شروع برنامه های تبلیغاتی کاندیدا توسط کمیته تبلیغات کشور طی بخشنامه ای اعلام می شود و کاندیدا ها و مطبوعات باید در راستای قوانین این کمیته عمل کنند.

همچنین رئیس هیات نظارت انتخابات استان نیز در این نشست با بیان اینکه در مسئله انتخابات امانت دار رای مردم هستیم، گفت: هدف اصلی این هیات اجرای قوانین انتخابات در بعد نظارت و اجرایی است.

حجت الاسلام حسنعلی عربی بر همکاری نیروهای نظارت و اجرایی برای برگزاری بهتر انتخابات تاکید کرد و افزود: آموزش اعضای اجرایی در محل صندوق ها به طور کامل انجام می شود .

معاون برنامه ریزی استاندار و رئیس ستاد بازرسی انتخابات دهم استان سمنان نیز در این نشست حضور حداکثری مردم و سلامت انتخابات را از جمله اهداف این ستاد عنوان کرد.