آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای به هشت هزار کارآموز اهوازی

اسماعیل ممبینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در سال ۸۷ تعداد هفت هزار و ۸۶۶ نفر از جوانان اهوازی در رشته های مختلف فنی و مهارتی را فرا گرفتند.

وی افزود: آموزشهای ارائه شده بیش از یک میلیون و ۶۶۱ هزار نفرساعت بوده و در مراکز ثابت، زندانها، صنایع و آموزشگاه های آزاد اجرا شده که بیشترین تعداد آموزش دیدگان را بخش صنایع و کمترین نفرات دوره دیده در ندامتگاه است.

ممبینی رشته های برق صنعتی، جوشکاری، طرح ۱۸ ماهه ایران و آلمان شامل فرزکاری و تراشکاری، الکترونیک، تکنولوژی برودتی، طرح سایپا و ایران خودرو، صنعت ساختمان، نقشه کشی صنعتی و CNC را از مهمترین رشته های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک اهواز عنوان کرد.

وی اضافه کرد: در سال جاری در صدد هستیم هفت رشته جدید در مرکز راه اندازی کرده تا آموزشهایی با تکنولوژی روز به جوانان ارائه شود.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای حرفه های جدید راه اندازی شده در سال جاری را محاسبات ساختمانی، طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال، آزمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی، جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی درجه ۱، لوله کشی گاز خانگی و تجاری، جوشکاری گاز و بنای سفت کار درجه ۲ عنوان کرد و از همه جوانان فاقد مهارت و شاغلان کم مهارت صنایع، دانشجویان و دانش آموختگان خواست از فرصتهای پیش آمده برای فراگیری اقدام و زمینه اشتغال و ارتقای فنی شغل خود را در رشته مورد علاقه فراهم کنند.

در شهرستان اهواز پنج مرکز آموزش فنی و حرفه ای در حال ارائه آموزش رایگان به جوانان اهوازی هستند.