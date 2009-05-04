آغاز پرداخت نقدی جوایز صادراتی در آینده ای نزدیک

کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرداخت نقدی و به روز جوایز صادراتی سال 88 منتظر تخصیص بودجه جدید سازمان توسعه تجارت ایران است که به نظر می رسد در خردادماه با تخصیص بودجه، این موضوع نهایی و آغاز شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با توجه به افت شاخصهای بورس در دنیا و به تبع آن در ایران، قیمت سهام فولاد مبارکه که بخشی از آن بابت پرداخت به صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی صورت گرفته بود به شدت افت کرد. بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران برای جلوگیری از ضرر صادرکنندگان پرداخت جوایز به صورت سهام را در سال گذشته متوقف کرد.

وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران مصوبه ای را از دولت بابت واگذاری باقیمانده سهام 5 درصدی فولاد مبارکه به قیمت تابلو( قیمت روز) در سازمان بورس اخذ کرد تا بتواند مطالبات صادرکنندگان تا قبل از 29 مهرماه سال 87 (روز ملی صادرات) را بپردازد.

به گفته کرمانشاهی، در سال 88 بابت جوایز جدید صادراتی، سهامی به صادرکنندگان پرداخت نخواهد شد و مطالبات به صورت نقدی پرداخت می شود و سازمان توسعه تجارت ایران طبق وعده هایی که در گذشته داده بود، در این رابطه عمل خواهد کرد.