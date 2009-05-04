بودجه هنگفت یک کشور عربی برای حمایت از تروریسم در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، منابع امنیتی عراق به نام این کشور اشاره ای نکرده و تنها به این نکته اکتفا کردند که این کشور از روند سیاسی عراق ناخرسند است.

بنا بر اعلام کارشناسان سیاسی منظور از این کشور عربستان سعودی است به طوری که علاوه بر حمایت مالی از عمر البغدادی دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می دهد عربستان سعودی حامی اصلی تروریسم در عراق است که صدور فتواهای تکفیری و اعزام تروریست به عراق برای منفجر کردن خود در میان شهروندان عراقی از جمله این دلایل به شمار می روند.

این کارشناسان همچنین معتقدند که دولت عراق پیش از اعترافات بغدادی، از این موضوع (نقش مخرب عربستان سعودی در عراق) اطلاع داشتند اما همواره سکوت اختیار کرده اند.

نیروهای امنیتی عراق، صبح روز پنجشنبه سوم اردیبهشت بغدادی 40 ساله را در یکی از میدان ها در "الرصافه" واقع در شرق بغداد بازداشت کردند.