محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تمامی کشتی گیران با وقف دادن خود با شرایط آب وهوایی و زمانی در وضعیت ایده آلی قرار دارند و با روحیه خوب و انگیزه بالا آماده کسب مدالهای رنگارنگ هستند.

دارنده مدال نقره آسیا گفت: تمرینات خوبی را در پاتایا پشت سرگذاشته ایم و تا حدودی نیز از برخی تیم های حاضر شناخت نسبی پیدا کرده ایم و هیچکدام از کشتی گیران ما مشکل اضافه وزن ندارند.

وی تصریح کرد: با توجه به قهرمانی مقتدرانه تیم کشتی فرنگی، آزادکاران که در مدت برگزاری این رقابتها درسالن مسابقات حضور داشته و به تشویق فرنگی کاران پرداختند با روحیه بالاتری آماده شرکت در مسابقات و کسب افتخار برای ایران هستند.

کشتی گیران آزادکار عصر امروز(دوشنبه) در اوزان 55 ،60، 66 کیلوگرم وزن کشی می کنند و صبح سه شنبه به مصاف حریفان خود می روند.

