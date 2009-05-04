800 پرونده در هیئتهای تشخیص کارگری گلستان منجر به سازش شد

محمدرضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تعداد در مقایسه با 988 مورد صلح و سازش در سال 86، کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: از مجموع دادخواستهای وارده 975 مورد مربوط به اخراج و اتمام قرداد موقت و معین، دو هزار و 146 مورد نیز تقاضای رسیدگی به اخراج به دلیل سایر موارد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع سال گذشته در هیئتهای تشخیص کارگری استان چهار هزار و 635 رای صادر شد که از این تعداد هزار و 445 مورد پرداخت سنوات خدمت بوده است.

به گفته ربیعی، بر اثر آرای صادره در هیئتهای تشخیص 207 کارگر دوباره به کار برگشتند و هزار و 248 مورد نیز سایر آرا و تصمیمات بوده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان، تعداد مقرری بگیران زیرپوشش واحد بیمه بیکاری این سازمان را هزار و 913 نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد 7.5 درصد نسبت به سال 86 رشد داشته است.

وی یادآور شد: همچنین هزار و 739 واجد شرایط بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی و بیمه بیکاری هزار و 669 نفر برقرار شد.

وی عنوان کرد: در این مدت هزار و 56 نفر به آموزشهای فنی و حرفه ای و 54 نفر به نهضت سوادآموزی معرفی شدند و مقرری هزار و 719 نفر نیز قطع شد.

گلستان 160 هزار کارگر بیمه شده دارد.