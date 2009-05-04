ظرفیت پارکینگها با اجرای طرح ترافیک مشهد متناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده صبح دوشنبه در جلسه شورای ترافیک استان افزود: در شهر مشهد برخلاف سایر نقاط کشور جمعیت در تمام نقاط شهر پراکنده نیست و تمامی افرادی که وارد مشهد می شوند خواستار ورود به فضای 23 هکتاری محدوده حرم و نزدیکی سکونت به مرقد مطهر هستند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح ترافیک گفت: مطالعات انجام شده توسط دستگاهی بی طرف نشان دهنده رضایتمندی 64 درصدی تمامی افراد اعم از ساکنان، زوار و مجاوران از اجرای این طرح است و تنها کسبه به دلایل مشخصی با این طرح مخالف بودند.

وی با ضروری دانستن اجرای طرح ترافیک در محدوده مرکزی مشهد افزود: در شرایطی که ظرفیت اطراف حرم مطهر برای 30 هزار خودرو است 480 هزار تقاضای ورود به این محدوده را داریم که سازگار با عرضه نیست که باید مدیریت شود.

محمدی زاده با بیان اینکه نظرسنجی و جامعه مورد مطالعه و تنوع آن علمی است، گفت: مجریان این طرح نیازمند کمک رسانه ها در اجرای این طرح هستند.

وی افزود: رسانه ها باید این نظرسنجی را به دلیل اجرای اجتناب ناپذیر این طرح به مردم منعکس کنند تا مردم مجریان این طرح را در اجرای آن یاری کنند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به بار سنگین اجتماعی در این طرح، بیان داشت: تنها در حوزه حرم با موضوع زیارت مواجه نیستیم بلکه مشکلی که در مشهد وجود دارد این است که نه تنها حرم مطهر به عنوان پرجاذبه ترین مکان جمعیتی است بلکه در کنار آن بازارهایی برای خرید مردم، اماکن عمومی، اقامتی و تجاری وجود دارد که باید این بخش را مدیریت کنیم تا مرکزیت شهر مشهد مختص به زیارت باشد.

استاندار ادامه داد: مجموعه خدماتی و اقامتی باید در تمام شهر مشهد توزیع شود هر چند که بخشی از مجموعه های خدماتی در محدوده حرم جهت پشتیبانی زائران لازم است.

وی افزود: چنانچه این بخش مدیریت شود می توان جمعیت را از مرکز مشهد به سایر بخشهای این شهر هدایت کرد.

محمدی زاده با اشاره به مضایق موجود در این طرح گفت: باید قبول کرد که این طرح با مضایقی از جمله کمبود پارکینگ مواجه بود که باید برای رفع آن اقدام کرد.

وی با ارائه پیشنهادی مبنی بر افزایش پارکینگها در محدوده و خارج از محدوده این طرح گفت: ظرفیت پارکینگها با اجرای این طرح متناسب نیست.

وی همچنین با درخواست از رئیس پلیس راهور مبنی بر انتقال اطلاعات به رویانیان رئیس شورای ترافیک کشور گفت: ما اطلاعات را به وزرات کشور ارسال کرده ایم و پلیس راهور نیز باید اطلاعات لازم را به رئیس شورای ترافیک کشور برای اخذ مجوز بعدی ارسال کند.

محمدی زاده با اشاره به اقدامات مقطعی در سال جاری گفت: در کوتاه مدت می توان اقداماتی از جمله افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، اصلاحات هندسی معابر، اصلاع رسانی و صدای ترافیک را دنبال کرد و به نتیجه رساند و با هماهنگی با رویانیان رئیس شورای ترافیک کشور مجوز مجدد طرح را در ایام پیک گرفت و در ایام غیر پیک نیز با زوج و فرد کردن تردد خودروهای شخصی ترافیک را مدیریت کرد.

وی ادامه داد: در درازمدت باید از ظرفیت تکنولوژی جدید دنیا برای انتقال جمعیت در این محدوده در حجم بالا و کمترین آسیب استفاده کرد.

محمدی زاده استفاده از تله کابین و مونوریل بدون اخلال در مشاهد حرم را از جمله پیشنهادات خود در جابجایی جمعیت در این نقطه از شهر مشهد برشمرد.