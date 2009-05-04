لوح جامعه استادان نمونه به احمدی نژاد اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی افروز عضو هیئت امنای جامعه استادان نمونه ایران (جانا) یکشنبه شب در مراسم نوزدهمین دوره معرفی استاد نمونه کشوری و دومین دوره معرفی استاد نمونه بسیجی با اهدای این لوح به رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: "جانا" از چهار سال پیش تشکیل شده و اکنون 300 استاد نمونه کشوری عضو این جامعه هستند.

وی اضافه کرد: جامعه استادان نمونه ایران به نوعی اتاق فکر و کانون تولید اندیشه های برتر و خلاق در حوزه های مختلف است و می تواند مشاورانی امین و هوشمند برای دولت خدمتگذار باشد.

افروز خاطرنشان کرد: دانش تخصصی و تعهد خدمت به جامعه اسلامی از مشخصات "جانا" است و این جامعه خانه استادان شاغل و بازنشسته محسوب می شود.

وی از رئیس جمهور درخواست کرد با حمایت از جامعه استادان نمونه ایران در رفع دغدغه استادان کشور بکوشد.

در ادامه این مراسم دکتر حمیدرضا علوی به نمایندگی از استادان نمونه و دکتر رنجبر به نمایندگی از استادان نمونه بسیجی در سخنان کوتاهی خواستار توجه رئیس جمهوری به تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رسیدگی به وضعیت پژوهشی با تاکید بر تحقق یک درصد بودجه پژوهش از سایر نهاد و همچنین اشاعه تفکر بسیجی در توسعه علمی کشور شدند.