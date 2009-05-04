خانه تئاتر از چهار هنرمند شهرستانی تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن انجمن کارگردانان خانه تئاتر شامگاه یکشنبه 13 اردیبهشت‌ در بام خانه هنرمندان ایران برگزار شد و در آن از چهار کارگردان شهرستانی تئاتر تقدیر به عمل آمد.

در ابتدای این مراسم شکرخدا گودرزی بیانیه هیئت ‌مدیره انجمن کارگردانان را قرائت کرد و پس از آن با حضور نادر برهانی‌مرند از توحید معصومی تقدیر شد. برهانی‌مرند در این بخش گفت: بچه‌های شهرستانی در تئاتر بسیار خون دل خوردند و با کمترین امکانات تلاش کردند. این هنرمندان باید بیشتر حمایت شوند.

معصومی نیز ضمن یاد کردن از مرحوم داود جلالی کارگردان فقید تئاتر استان اردبیل،‌ هدیه خود را به زنده‌یاد رضا سیدحسینی تقدیم کرد. در ادامه با حضور علیرضا نادری از کتایون فیض‌مرندی کارگردان و طراح صحنه تئاتر تقدیر شد.

نادری در این قسمت از برنامه گفت: فیض‌مرندی هم در کارگردانی و هم در طراحی صحنه فعال بوده و در دهه 70 طراحی صحنه فوق‌العاده‌ای را از وی شاهد بوده‌ایم.

فیض‌مرندی هم درس خواندن در کنار نوابغ تئاتر امروز ایران در یک دانشگاه را از افتخارات خود دانست و گفت: امیدوارم چرخ تئاتر را بچرخانیم و شرایط آن را بهبود بخشیم.

ایرج صغیری دیگر کارگردان تئاتر بود که با حضور سهراب سلیمی از وی تقدیر شد. او ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جشن گفت: به همه شما سلام می‌کنم و این سلام شوق‌انگیز و امیدوارکننده‌ترین سلامی است که خدمت سروران و همکارانم عرض می‌کنم. حضور در کنار شما برای من یک زندگی دوباره و تولد تازه است.

وی افزود: از زمانی که کار روی صحنه تئاتر را آغاز کردم، کسانی بودند که بدون توقع مرا حمایت کردند بدون اینکه قدرشان شناخته شود. محمد ابراهیمیان یکی از آن افراد منتقد بود که به من کمک کرد.

در بخش پایانی مراسم نیز با حضور کوروش نریمانی از بیژن صمصامی تقدیر به عمل آمد. اجرای متفاوت موسیقی از ویژگی‌های این مراسم بود.