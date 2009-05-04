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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۵۷

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با 600 عنوان کتاب در نمایشگاه حضور دارد

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با 600 عنوان کتاب در نمایشگاه حضور دارد

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیش از 600 عنوان کتاب در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با 35 عنوان کتاب پژوهشی چاپ اول در موضوعات  اخلاق، عرفان، معرفت شناسی، کلام و دین پژوهی، قرآن پژوهی، فلسفه، غرب شناسی، تاریخ و تمدن، ادبیات اندیشه، انقلاب اسلامی، فقه و حقوق، اقتصاد اسلامی، سیاست در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

در آن میان می توان به بیع الخیار از منظر فقه و اقتصاد، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مشروعیت سیاسی، نقد فضا- زمان کانتی، آرای اخلاقی علامه طباطبایی، معرفت قرآنی (یادنگار آیت االله معرفت) اشاره کرد.

این انتشارات همچنین از 9 عنوان کتاب در نمایشگاه رونمایی خواهد کرد. روش پژوهش در تاریخ نوشته سیدحسین میرجعفری و مرتضی نورایی، صهیونیسم و نقد تاریخ نگاری معاصر غرب نوشته دکترمحمدامیر شیخ نوری، تاریخ تحلیلی- انتقادی فلسفه اسلامی نوشته دکترسیدیحیی یثربی، هزاره گرایی در سنت مسیحی نوشته حسین کلباسی از جمله این کتابها هستند .

کد مطلب 871998

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