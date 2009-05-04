آموزش نیروی انسانی متخصص نیازمند توجه بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور صبح دوشنبه در جمع معلمان مدرسه صدرای کرمان اظهار داشت: با توجه به ترکیب جمعیتی کشور مهمترین سرمایه موجود نیروی انسانی است که باید در زمینه تربیت و آموزش این پتانسیل بالقوه تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: باید توجه بیشتری به تربیت نیروی انسانی متخصص صورت پذیرد زیرا در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا هنوز به جایگاه مناسبی دست نیافته ایم.

حجت الاسلام عرب پور افزود: انسان در هستی جایگاه ویژه ای دارد و مقام معلم به عنوان تربیت کننده انسانها بسیار رفیع است.

وی گفت: در طول انقلاب اسلامی به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد توجه ویژه ای شده است و آمار پذیرش دانشگاهها و فارغ التحصیلان نشان از پیشرفت چشمگیر در این زمینه دارد اما تلاش در این مسیر باید با جدیت ادامه یابد که در نهایت به نقطه مطلوب برسیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به اهمیت پرورش انسانها گفت: باید به همان اندازه که به آموزش توجه می شود به پرورش انسانها نیز توجه لازم صورت گیرد، زیرا پرورش خود بخشی از آموزش است.

وی با اشاره به راه اندازی مدارس صدرا و هدی در کرمان اظهار داشت: این مدارس نقش تاثیرگذار و انکارناپذیری را در پرورش و تربیت نیروهای آموزش دیده و متعهد برعهده دارند.

وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش امکانات در این بخش در آینده این مدارس بتوانند افراد بیشتری را جذب و تربیت کنند.