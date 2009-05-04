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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

شناورهای صیادی امسال بیمه می شوند

شناورهای صیادی امسال بیمه می شوند

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای صیادی ایران از عملیاتی شدن بیمه کلیه شناورهای صیادی در سالجاری خبر داد.

یعقوب دوجی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه با همکاری بیمه مرکزی در سالجاری بیمه شناورهای صیادی در کشورعملیاتی می شود، گفت: هم اکنون قرارداد اجرای این برنامه با بیمه مرکزی منعقد شده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی ایران بیان کرد: در حال حاضر شناورهای صیادی در زمان ورود به دریا جهت انجام صید علاوه برثبت شناورها باید دارای بیمه باشند و امسال بیمه برای کلیه شناورهای صیادی همچون بیمه شخص ثالث که مختص به خودروها است، اجرایی و لازم الاجرا می شود.

وی با بیان اینکه بیمه شناورهای صیادی زمان ورود به دریا جهت انجام صید الزامی است، افزود: در حال حاضربالغ بر ۳ هزار و ۴۰۳ لنج و ۸ هزار و ۶۷۰ قایق صیادی در کشور به امر صید فعالیت دارند که بیمه شناورهای صیادی در راستای ساماندهی وضعیت صیادان در سالجاری اجرا می شود.

دوجی تاکید کرد: از آنجایی که شناورهای صیادی در زمان صید با خطراتی همچون آتش سوزی و یا طوفان دریایی روبروهستند؛ لذا اعمال بیمه شناورهای صیادی امری ضروری است. 

کد مطلب 872005

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