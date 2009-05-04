شناورهای صیادی امسال بیمه می شوند

یعقوب دوجی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه با همکاری بیمه مرکزی در سالجاری بیمه شناورهای صیادی در کشورعملیاتی می شود، گفت: هم اکنون قرارداد اجرای این برنامه با بیمه مرکزی منعقد شده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی ایران بیان کرد: در حال حاضر شناورهای صیادی در زمان ورود به دریا جهت انجام صید علاوه برثبت شناورها باید دارای بیمه باشند و امسال بیمه برای کلیه شناورهای صیادی همچون بیمه شخص ثالث که مختص به خودروها است، اجرایی و لازم الاجرا می شود.

وی با بیان اینکه بیمه شناورهای صیادی زمان ورود به دریا جهت انجام صید الزامی است، افزود: در حال حاضربالغ بر ۳ هزار و ۴۰۳ لنج و ۸ هزار و ۶۷۰ قایق صیادی در کشور به امر صید فعالیت دارند که بیمه شناورهای صیادی در راستای ساماندهی وضعیت صیادان در سالجاری اجرا می شود.

دوجی تاکید کرد: از آنجایی که شناورهای صیادی در زمان صید با خطراتی همچون آتش سوزی و یا طوفان دریایی روبروهستند؛ لذا اعمال بیمه شناورهای صیادی امری ضروری است.