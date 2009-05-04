فعالیتهای درآمدی خرما باید در تنگستان افزایش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، ابوطالب شفقت صبح دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر که در شهر اهرم برگزار شد، اظهار داشت: برای توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان باید زمین مورد نظر از منابع طبیعی دریافت شود و مردم نیز در کشت نخیلات تلاش بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه ایجاد شهرک صنعتی و ایجاد شرکتهای فرآوری خرما می تواند صنعت خرما این شهرستان را متحول کند، گفت: ساماندهی و تکمیل شهرک صنعتی اهرم باید تسریع شده و مسئولان مربوطه زمینه حضور سرمایه گذاران را در این شهرک فراهم کنند.
وی با بیان این که 75 درصد جمعیت شهرستان تنگستان روستایی است، بیان داشت: این امر یک فرصت بزرگ به شمار می رود که باید شرایط پایداری زندگی روستایی در روستاهای این شهرستان را فراهم کنیم.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: اگر ظرفیتهای روستایی را شناسایی کرده و به بالفعل در بیاوریم ارزش افزوده اقتصادی و تولید ناخالص منطقه افزوده می شود.
شفقت اضافه کرد: استفاده از همه ظرفیتها و امکانات طیبعی در تنگستان موجب تغییر سرانه درآمدی این شهرستان نسبت به دیگر شهرستانها می شود.
شهرستان تنگستان به مرکزیت اهرم در 65 کیلومتری جنوب مرکز استان بوشهر قرار دارد.
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