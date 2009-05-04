به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی بلاروس از 6 خردادماه در این کشور آغاز شده و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. محمد بایرامپور پینگ‌پنگ‌باز کشورمان تنها بازیکن ایرانی است که از سوی فدراسیون تنیس روی میز برای شرکت در این رقابت‌ها معرفی شده است.

بایرامپور که سال 2007 به دلیل غیبت در مسابقات بین‌المللی از جدول رده‌بندی جهانی حذف شده بود در رنکینگ اخیر فدارسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) به لطف موفقیت در رقابت‌های هند و صعود از مرحله گروهی این تورنمنت جهانی بازهم به رنکینگ جهانی راه یافت و موفق شد با امتیاز 10806 و رده 410 به رده‌بندی بازیکنان جهان قرار بگیرد.