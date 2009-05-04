نظارت مستقیم و مستمر 48 هزار نماینده هر کاندیدا بر روند انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور صبح دوشنبه در نشستی خبری ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به انتخابات پیش رو، به سئوالات خبرنگاران در این ارتباط پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره مسئله صیانت از آرا تاکید کرد که تکلیف ما به عنوان برگزار کننده انتخابات حرکت در مدار قانون است و همانطور که انتظار داریم تمام بازیگران این صحنه در مدار قانون حرکت کنند و هیچ کس خود را خارج از این مدار نبیند، خود نیز به این موضوع متعهد هستیم.

دانشجو تصریح کرد: ما در پی انتخاباتی هستیم که سربلندی و عزت را برای کشور کسب کند و لذا وظیفه خود در این چارچوب را قانونمداری می دانیم ، در قانون نیز مراجع صیانت از آرا به طور صریح مشخص شده اند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به تمهیدات صورت گرفته در وزارتخانه متبوعش برای این منظور گفت: ما در وزارتخانه هیئت هایی برای بازرسی داریم که مستقل از ستاد انتخابات فعالیت می کنند و با من به عنوان رئیس ستاد انتخابات هیچ گونه مشورتی ندارند.

دانشجو با بیان اینکه رئیس هیئت های بازرسی را مستقیما وزیر کشور تعیین می کند ادامه داد : این هیئت ها در صورت مشاهده هر گونه تخلف یا مشکل سریعا آن را به وزیر منتقل کرده و وزیر نیز تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

وی افزود: شورای نگهبان دیگر مرجع مربوط به این موضوع است که باید توجه کنیم که این انتخابات اولین انتخابات کشور ما نیست و ما تا کنون 29 انتخابات داشته ایم که از نظر من حتما تمام آنها سالم برگزار شده چرا که جایگاه قانونی تایید کننده صحت تمامی آنها را اعلام کرده است. پس تمامی انتخابات ما سالم بوده و شورای نگهبان نیز بر این روند نظارتی کامل و نافذ دارد که همان نظارت استصوابی است.

دانشجو با تاکید بر اینکه ما هیچ گاه بر مبنای سلیقه عمل نکرده و نخواهیم کرد، گفت: از سوی دیگر باید توجه داشت که نگاه ما به مجموعه قانون از این دیدگاه که هر کاندیدا می تواند نماینده ای را از طرف خود در شعب اخذ رای داشته باشد نیز وجود دارد که اگر ما در حدود 48 هزار شعبه اخذ رای داشته باشیم طبعا از هر یک از کاندیداها نیز می توانند 48 هزار ناظر داشته باشند به واقع کجای دنیا اینگونه است؟

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به روند معرفی و صدور کارت برای ناظران کاندیداهای انتخابات برای حضور در شعب اخذ رای، گفت: ناظران از سوی کاندیداها مشخص ، به ما معرفی و برای آنها کارت صادر می شود البته اگر کاندیداها از 6 نفر بیشتر شوند به ازای هر دو شعبه یک ناظر می توانند داشته باشند.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه کاندیداها می توانند از زمان تشکیل هیئت های اجرایی نمایندگان خود را در جلسات هیئت ها نیز شرکت دهند و بر اساس قانون افراد می توانند تا مرحله نهایی یعنی شمارش آرا نیز در روال امور حاضر باشند.

ادامه دارد.