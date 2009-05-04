رئیس جمهور آینده باید بتواند تهدیدها را تبدیل به فرصت کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سیدهادی خامنه‌ای شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی در قم با اشاره ‏به شرایط تفکر مردم ایران خاطرنشان کرد: مردم ما زمینه‌های تفکر مساعدی دارند اما مسئولان ما قصور داشته‌اند.‏



وی افزود: باید به فرهنگ اسلام و انقلاب برگردیم و به گفتمانی که در دهه اول انقلاب وجود داشت که همه چیز با صداقت و دقت سپری ‏می‌شد.‏



حجت الاسلام خامنه‌ای با بیان اینکه اخلاق اسلامی در جامعه ما افول پیدا کرده است، تصریح کرد: بعد از انقلاب اهمیت و جایگاه اخلاق را ‏دریافتیم و باید کاری کرد فرهنگ انقلاب در جامعه رونق پیدا کند.‏



وی نقش مدیران در این پروسه را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: سهم مدیران در این مسئله مسئولیت سنگینی است و خداوند هم سهم ‏مدیران در حسنات و سیئات را در سطح بالایی قرار داده است.‏



دبیرکل مجمع پیروان خط امام این فعال سیاسی با انتقاد از افزایش شعارهای غیرعملی و اتهام زدن به دیگران در جامعه ابراز داشت: ضربه‌ای که این حرکات به ساختار اخلاق و ‏تربیتی جامعه می‌زند جبران ناپذیر است.‏ وی گفت: کسی که همراهان امام را متهم به فساد اقتصادی می‌کند، امام و شهیدان بهشتی و مطهری را نیز متهم می‌کند.‏



حجت الاسلام خامنه‌ای با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد تصریح کرد: این مسئله نباید به عنوان تسویه حساب سیاسی و جناحی به ‏کار گرفته شود.‏وی ادامه داد: این که گفته می‌شود مردم خود با فساد مبارزه و مقابله می‌کنند قابل قبول نیست چون به عده‌ای اجازه داده می‌شود که ‏بدون رعایت قوانین کارهایی کنند که بر عهده دولت است.‏



,d با تأکید بر اینکه ریشه اصلی فساد، هوای نفس و قدرت طلبی و برای خویشتن کار کردن است، اظهار داشت: مدیریت کشور نیاز به ‏ساختاری دارد که بتواند ضررهایی که به جامعه می‌زند را با برنامه و نه با شعار جبران کند.‏



دبیر کل مجمع پیروان خط امام در ادامه با انتقاد از افراط و تفریط‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد، گفت: گاهی افراط گرایی در تدین و ‏اعتقاد به مذهب نتیجه‌اش این می‌شود که به پیامبر توهین شود که اعتراض مراجع را نیز در پی داشت.‏



خامنه‌ای همچنین افراط و تفریط در جوان‌گرایی را نیز مورد انتقاد قرار داد و ابراز داشت: جوان‌گرایی نباید به معنای حذف افراد با تجربه از ‏سیاست و نظام باشد و این کار خیانت به دستاوردهای انقلاب است.‏



برخی عدالت را در تضاد با آزادی می بینند در حالیکه عدالت عین آزادی است

وی سیاست‌های خارجی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: باید با جهان در ارتباط باشیم و از موضع قدرت با آنها روبرو شویم و قدرت ‏منطقه‌ای ما باید بالا باشد که لازمه آن اقتصاد سالم و قدرتمند است.‏



وی تأکید کرد: در مورد منافع ملی هنوز تعریف دقیقی نداریم و این یک نیاز مهم است و اگر روزی تعریف جامعی از آن صورت گرفت همه ‏باید از آن تبعیت کنند.‏



خامنه‌ای خواستار تحقق شعار عدالت و آزادی در کشور شد و خاطرنشان کرد: عدالت عین آزادی و آزادی عین عدالت است اما برخی عدالت ‏را در تضاد با آزادی می‌دانند در صورتی که آزادی یکی از مصادیق عدالت است.‏



دبیر کل مجمع پیروان خط امام(ره) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یک مدیر خوب باید فرصت‌های خوب را بشناسد و ‏تهدیدها را به فرصت تبدیل کند، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور باید کسی باشد که مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را خوب درک کند و ‏دارای طرح و ایده باشد.‏



وی ویژگی‌های میرحسین موسوی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: مهندس موسوی در مسائل فرهنگی صاحب نظر و دارای درک و ‏سوابق روشنی در این زمینه است و توانایی طراحی یک کار بزرگ فرهنگی در سطح کلان را دارد.‏



خامنه‌ای در پایان گفت: موسوی با توجه به اینکه در یک مؤسسه تحقیقات اقتصادی فعالیت دارد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اطلاعات و آمارهای اقتصادی در اختیارش قرار دارد که می توانند اوضاع اقتصادی را خوب تحلیل کنند.‏