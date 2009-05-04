به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه آبزرور چاپ انگلیس، "کای ایده" رئیس دفتر سازمان ملل در کابل گفت که نیروهای طالبان باید در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که بطور رسمی از روز سه شنبه آغاز خواهد شد، شرکت کنند.

به گزارش این روزنامه ایده گفت: این را حل اختلاف یا هر چه که می خواهید بنامید، اما من بر این باورم که اپوزیسیون باید بداند آنهایی که می خواهند در انتخابات شرکت کرده و به قانون اساسی احترام بگذارند باید گزینه ای برای انجام آن داشته باشند.

این اظهارات در پی درخواست مقام های آمریکا برای تاسیس حزبی از اعضای طالبان صورت می گیرد.

پیشتر "ویلیام وود" سفیر آمریکا در افغانستان گفته بود که تصویب چنین حزبی بخشی از یک راهبرد سیاسی است.