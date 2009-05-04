به گزارش خبرنگار مهر، "شاهد عینی" به تهیه‌کنندگی رضا جودی و به سفارش شبکه دو ساخته می‌شود و فیلمنامه را علیرضا کاظمی‌پور و سعید جلالی نوشته‌اند.

ناصر ممدوح، عبدالرضا اکبری، ستاره اسکندری، حسن جوهرچی، سعید داخ، غزاله جزایری، زویا امامی و حشمت آرمیده بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند. داستان "شاهد عینی" درباره جلال صاحب یک کارخانه‌ است که بیژن داماد او مشکلاتی به وجود می‌آورد و ...

عوامل پروژه "شاهد عینی" عبارتند از مدیر تصویربرداری: مجید فرزانه، صدابردار: ساسان نخعی، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، تدوین: مهدی جودی، طراح گریم: محسن دارسنج، تدوین و صداگذار: مهدی جودی، مدیر تولید: شهاب‌ علی‌بخشی، عکاس: محمد امینی. موسسه فرهنگی میثاق‌فیلم مجری طرح این فیلم 90 دقیقه‌ای است.