آنفلوآنزای خوکی از دیوار چین هم رد شد!/ تأیید 17 مرگ در اثر آنفلوآنزا

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار ایپدمی آنفلوآنزای A/H1N1 در مکزیک به 19 مرگ و 454 مورد تائید شده رسید. خوزه آنگل کوردوا وزیر بهداشت مکزیک اعلام کرد: "ما 473 مورد تائید شده ابتلا به آنفلوآنزا داریم که از این تعداد 454 نفر آلوده شده و 19 مورد مرده اند و تاکنون هزار و 303 نفر آزمایش شده اند."

همچنین مدیر موسسه عالی بهداشت ایتالیا اولین مورد ابتلا به آنفلوآنزای A/H1N1 را تائید کرد. این مورد، یک مرد 50 ساله ایتالیایی در شهر "مسا" است که 23 آوریل گذشته از مکزیک وارد این شهر شد و چند روز پس از ورود اولین علائم ابتلا به آنفلوآنزا را نشان داد که به سرعت به بیمارستان انتقال داده شد و اکنون روبه بهبود است.

سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا اظهار داشت: " هیچ موردی برای انجام عملیات هشدار وجود ندارد و موقعیت تحت کنترل است. دو مورد ابتلا به بیماری وجود دارند که یکی از آنها یک مهماندار است. معتقدم که باید خیلی مراقب باشیم اما نباید هشدارهای بی مورد بدهیم."

همچنین معاون وزیر بهداشت ایتالیا اعلام کرد که درحال حاضر در ایتالیا 21 مورد مشکوک وجود دارند که از این تعداد 13 مورد هنوز تحت بررسی قرار دارند. این 13 نفر باید 7 روز در خانه بمانند.

از میان افرادی که تحت نظارت هستند، یک مهماندار پرواز میلان- کانکون (در مکزیک) نیز حضور دارد. به همین دلیل وزارت بهداشت ایتالیا درحال ردیابی بیماری در مسافران این پرواز است و تاکنون 21 مورد مشکوک را شناسایی کرده است که از این میان تنها بیماری یک مورد بیمارستان "مسا" که در این پرواز بوده تائید شده است. تاکنون نتایج آزمایش 8 مورد دیگر منفی بوده است.

همچنین یک کودک چهار ساله با علائم بیماری آنفلوآنزا نیز با پرواز کوبا به میلان رسیده است. این پرواز در مکزیک یک توقف کوتاه داشته است.

به گزارش مهر، سازمان جهانی بهداشت 615 مورد و 17 مورد مرگ را در دنیا تائید کرده است. درحال حاضر این ویروس در 15 کشور گسترده شده است. در مکزیک 397 مورد مشکوک به بیماری با 16 مورد مرگ تائید شده، در آمریکا 141 مورد بیماری و یک مورد مرگ، در کانادا 34 مورد، در اسپانیا 13 مورد، در نیوزلند 4 مورد، در انگلیس 8 مورد و در آلمان 4 مورد به ثبت رسیده اند. حداقل یک مورد تائید شده نیز در اتریش، هلند، سوئیس، چین و دانمارک وجود دارند.