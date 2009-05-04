درخواست از رئیس جمهور برای احداث مجتمع فرهنگی هنری کودکان در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این نامه اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی خواستار تسریع در احداث مجتمع فرهنگی هنری ویژه کودکان و نوجوانان شده ‌اند.

در قسمتی از این نامه آمده است: اکنون که نزدیک به دو سال از سفر دوم رئیس جمهور به استان می ‌گذرد هنوز از احداث مجتمع فرهنگی هنری ویژه کودکان و نوجوانان که از مصوبات سفر دوم به خراسان جنوبی است، خبری نیست و با وجود مکاتبات انجام شده، اعتبار لازم برای اجرای این مجتمع اختصاص نیافته است.

در این نامه همچنین آمده است: در صورت احداث این مجتمع فضای لازم برای فعالیت‌های مختلف فرهنگی هنری شامل کارگاه نقاشی، سفال، مرکز نجوم، نمایش عروسکی و غیره فراهم می‌ شود.