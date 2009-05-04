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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۴۷

درخواست از رئیس جمهور برای احداث مجتمع فرهنگی هنری کودکان در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: جمعی از کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری خراسان جنوبی در نامه ‌ای به رئیس جمهور خواستار احداث مجتمع فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان در این استان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این نامه اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی خواستار تسریع در احداث مجتمع فرهنگی هنری ویژه کودکان و نوجوانان شده ‌اند.

در قسمتی از این نامه آمده است: اکنون که نزدیک به دو سال از سفر دوم رئیس جمهور به استان می ‌گذرد هنوز از احداث مجتمع فرهنگی هنری ویژه کودکان و نوجوانان که از مصوبات سفر دوم به خراسان جنوبی است، خبری نیست و با وجود مکاتبات انجام شده، اعتبار لازم برای اجرای این مجتمع اختصاص نیافته است.

در این نامه همچنین آمده است: در صورت احداث این مجتمع فضای لازم برای فعالیت‌های مختلف فرهنگی هنری شامل کارگاه نقاشی، سفال، مرکز نجوم، نمایش عروسکی و غیره فراهم می‌ شود.

کد مطلب 872024

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