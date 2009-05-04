دورخیز آرسنال برای پرش از مانع بلندی به نام منچستریونایتد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال هفته گذشته در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی این رقابت ها با نتیجه یک بر صفر در اولدترافورد مقابل منچستریونایتد شکست خورده که این امر، کار این تیم را برای صعود به مرحله نهایی دشوار می کند. آرسنال چنانچه می خواهد برای دومین بار خود را در دیدار نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ببیند کار دشواری پیش رو دارد. این تیم با پیروزی بیش از یک گل موفق به صعود به فینال می شود. پیروزی مشابه یک بر صفر، کار را به وقت اضافه و ضربات پنالتی می کشد و هر نتیجه ای غیر از این، یعنی حذف توپچی ها.

نکات خواندنی در مورد این دو تیم :

* منچستریونایتد در 11 بازی گذشته این فصل رقابت های لیگ قهرمانان، پنج پیروزی و شش تساوی داشته است. آرسنال هم پنج پیروزی، سه تساوی و سه شکست را در کارنامه دارد.

* دیمیتار برباتف و وین رونی هر کدام با چهار گل بهترین گلزنان من یونایتد در این دوره از رقابت ها بوده اند و امانوئل آدبایور و رابین فن پرسی با پنج و چهار گل، در فهرست گلزنان برتر آرسنال قرار دارند.



* آرسنال تا به حال موفق به شکست یک تیم انگلیسی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا نشده است. این تیم فصل گذشته در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها با نتیجه 5 بر 3 مقابل لیورپول شکست خورد و چهار سال قبل در همین مرحله با حساب 3 بر 2 مقابل چلسی شکست خورده بود.



* آرسنال در 6 بازی خانگی قبلی خود در این رقابت ها، گلی دریافت نکرده است.

* منچستریونایتد در 24 رقابت اروپایی خود شکست نخورده ضمن اینکه رکورد 79 پیروزی در 151 دیدار را در اختیار دارد.

دیدار نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ 27 مه (6 خرداد) در ورزشگاه المپیک شهر رم برگزار خواهد شد.