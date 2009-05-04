شروط ما و آمریکا برای مذاکره با اسرائیل یکی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، ابومازن یکشنبه شب با عبدالله دوم در امان دیدار کرد و در آن نتایج سفر اخیر شاه اردن به آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابومازن پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: شروط ما و خواسته های ما در چارچوب راه حل دودولتی، توقف شهرکسازی و تخریب منازل به منظور از سرگیری مذاکره با اسرائیلی ها با خواسته های آمریکا یکسان است.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه گفت که پیش از سفر به واشنگتن در 28 می (7 خرداد) به برخی کشورهای عربی سفر خواهد کرد.

ابومازن یکشنبه شب پس از دیدار با پادشاه اردن راهی مصر شد.

از سوی دیگر "دنی آیالون" معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی گفت که تل آویو توافقنامه صلح جامعی را با فلسطینی ها خواهد پذیرفت که شامل "راه حل دو دولت" باشد.