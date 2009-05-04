واحد خودروسازی با مشارکت ایران خودرو در سمنان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، بهزاد ظهیری صبح دوشنبه در نشست با صاحبان صنایع استان خواستار همکاری بانک صنعت و معدن در مشارکت برای ساخت این واحد خودروسازی شد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از دو نیروگاه سیکل ترکیبی استان سمنان شاهد رشد بیش از پیش صنعت استان خواهیم بود، گفت: استان یکی از استانهای صنعتی کشور است.

به گفته وی، محور توسعه استان با وجود بیش از هزار و 600 واحد صنعتی و 21 شهرک بر پایه صنعت و معدن قرار گرفته است .

معاون استاندار سمنان یادآور شد: سیستم دولتی با تامین بیش از 75 درصد منابع مالی صنعت استان در سال گذشته سهم بالای را نسبت به بخش خصوصی ایفا کرده است.

معاون بانکی و بین الملل بانک صنعت و معدن کشور نیز در این نشست گفت: بانک صنعت و معدن با سرمایه گذاری و مشارکت در این عرصه توانسته خدمات قابل توجهی را به صنعتگران ارائه کنند.

قربان دانیالی با اشاره به فعالیتهای این بانک در سطح کشور اظهار داشت: این بانک از مزایای بیشتری در بخش صنعت و معدن برخوردار است.

به گفته وی، بانک صنعت و معدن آمادگی دارد تا برای تامین منابع مالی برای صنایع این استان و در بخش معوقات با ارائه شیوه های متنوع و نوین مساعدت لازم را داشته باشد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان در این نشست با تشریح وضعیت صنایع این استان گفت: سیاست انقباضی سیستم بانکی در سال گذشته شاهد شرایط دشواری برای صنایه استان بود که باید بانکها توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

عباس رستمی گفت: سال گذشته شمار پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در این استان به هزار و 655 فقره رسید .

وی سرمایه این پروانه ها را هزار و 198 میلیارد تومان و اشتغالزایی آنها را بیش از 37 هزار نفر عنوان کرد.