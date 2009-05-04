شهردار تهران " روز جهانی ماما " را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، در متن کامل پیام شهردار تهران آمده است : امروزه تامین سلامت جامعه نیازمند تعامل کادر پزشکی با دیگر اقشار جامعه است . شکی نیست اگر بخواهیم به دنبال توسعه پایدار بر اساس انسان سالم باشیم باید برای ارتقای سلامت جامعه به دست خود تلاش کنیم . شهرداری تهران مصمم است با تکیه بر سرمایه عظیم مشارکت فراگیر و اقتدار آفرین تمامی آحاد جامعه الگوی توسعه پایدار بر محور انسان سالم را در شهر پیاده نماید . در این مسیر همراهی و همگامی همه گروه ها از جمله انجمن ها و محافل علمی و صنفی مامایی برای گسترش فرهنگ سلامت در بین جامعه و سامان یافتن سلامت شهروندان متناسب با آنچه در قانون اساسی کشور حق نامیده شده است ضرورتی انکارناپذیر است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است مامایی ترکیب زیبایی است از علم ، هنر و عشق . ماماها منادی خانواده های سالم هستند که همزمان با مادر و کودک ارتباط مستقیم دارند . جامعه مامایی کشور با حدود چهل و پنج هزا نفر عضو که خود را خالصانه و با ایثار در خدمت مردم قرار داده اند ، موجب پدید آمدن توفیقات چشمگیری در زمینه تامین سلامت مادر و کودک و تنظیم خانواده شده است. عشق به خدمت و انس با دردمندان راهبرد اصلی مامایان است و ره یافتگانش به آن به دیده شغل نمی نگرند ، بلکه آنرا شوقی درونی می دانند که آنان را به " با مردم و برای مردم بودن " فرا می خواند.

شهردار تهران در ادامه پیام خود روز جهانی ماما فرصت مغتنمی برای تقدیر و تکریم از این قشر صبور و مخلص دانسته و با اشاره به ایفای نقش مهم و تاثیرگذاری پرستاران در چرخه نظام سلامت ملی جامعه نوشته است: بدون تردید توجه به سخت کوشی توام با مسولیت شناسی این عزیزان ، الگویی برای همه کسانی است که به خدمت بی منت و صادقانه به مردم می اندیشند و آن را لازمه تحصیل رضایت خدا می دانند ، یادمان و گرامی داشت پیام آوران شادی و مبشرین میلاد نوشکوفه های حیات ، وظیفه تک تک ماست.

در ادامه این نامه آمده است: من نیز به نوبه خود ضمن تبریک روز جهانی ماما ، خدمات بی شائبه جامعه مامایی فداکار کشور را می ستایم و آرزوی موفقیت ، سلامتی ، و شادکامی برای این قشر خدوم در جای جای میهن اسلامی را دارم.

ارائه مراقبت های مامایی با کیفیت بالا و تلاش در بهبود مستمر آن ، عامل بالقوه ای در کاهش مرگ و میر و ابتلای مادران به انواع بیماری ها خواهد بود. ماما به عنوان حلقه مهم ارتباطی و هماهنگ کننده بین اعضای خانواده و اعضای تیم بهداشتی درمانی نقش بسیار مهمی در تامین سلامت زنان ایفا می کند ، در حال حاضر مراقبت از مادر یک مراقبت منفعلانه است یعنی مادر باید به مراکز درمانی مراجعه کند تا خدمات به او ارائه شود این درحالیست که ماماها می توانند در کنار پزشکان محله قرار بگیرند و با مراجعه به شهروندان محترم به صورت فعال با این موضوع برخورد کنند.

در پایان این نامه آمده است: اطمینان داریم ماماهای عزیز از هیچ تلاش و فرصتی برای بهبود وضع سلامت فروگذار نخواهند کرد و با فعالیت جهادگونه خود بر اطمینان و اعتماد عمومی به نظام درمانی کشور خواهند افزود.