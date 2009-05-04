94 درصد اعتبارات شهرداری تهران در سال گذشته محقق شد

به گزارش خبرگزارش مهر، دکترمحمد هادی ایازی شب گذشته در ضیافت شامی که با حضور خبرنگاران به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات درباغ هنر ایران برگزار شد ، در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت طرح جامع ترافیک تهران گفت : با حضور رئیس جمهور و شهردار تهران جلسات متعددی برگزار شد و طرح جامع ترافیک مورد بررسی قرار گرفت و شورای عالی ترافیک موظف شد تا طرح را بررسی کند و به شهرداری تهران ابلاغ کند .

سخنگوی شهردار تهران افزود : در طرحی که به شهرداری ابلاغ شد ، به جای 2 خط مترو ، مونوریل دیده شده بود واین اشکال در این طرح وجود دارد و قرار است در این ارتباط جلسه ای با شورای اسلامی شهر تهران برگزار کنیم و در نهایت نقطه نظرات را به شورای عالی ترافیک اعلام خواهیم کرد.

ایازی خاطر نشان کرد : با توجه به اولویتهای طرح ، به فرض اینکه به مونوریل نیز پرداخته شود ، این کار در اولویت این طرح قرار ندارد .

سخنگوی شهردار تهران در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارات وزیر آموزش و پرورش که میزان بودجه عمرانی از سوی شهرداری به آموزش و پرورش را کم و پرداخت آن را با منت عنوان کرده است ، گفت : با اشاره به اینکه آموزش و پرورش یکی از نهادهای است که باید از سوی دولت به شهرداری تهران واگذار شود مجلس این کار را در دستور کار خود قرار داده و جلساتی نیز در این زمینه با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولان شهرداری تهران برگزار شده است که چه بخشهایی از آموزش و پرورش و در چه سطوحی به شهرداری تهران واگذار شود و در این راستا مقرر شد تا برای رسیدن به نتیجه مطلوب جلسات دیگری برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه همه ساله شهرداری تهران در ایام تابستان در مدارس کارهای عمرانی انجام می دهد، گفت: همچنین برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان از دیگر اقدامات شهرداری تهران برای مدارس شهر تهران بوده است.

ایازی افزود : برابر قانون شهرداری تهران بر اساس عوارضی که از شهروندان دریافت می کند باید به آموزش و پرورش کمک کند و در بودجه امسال شورای اسلامی شهر تهران نیز هیچ وظیفه ای برای دادن اعتبار عمرانی به مدارس در نظر گرفته نشده است و اگر اعتباری نیز داده می شود از طریق ماده 17 است که مربوط به بازسازی مدارس است و به طور کلی شهرداری از نظر قانونی هیچ الزامی ندارد .

وی درپاسخ به سئوال دیگری در مورد وضعیت برج میلاد و زمان بهره برداری کامل آن گفت : سالن همایشهای برج میلاد سال گذشته افتتاح شد و همان زمان اعلام کردیم بین زمان افتتاح تا بهره برداری فاصله زمانی وجود دارد.

سخنگوی شهردار تهران با اشاره به اینکه اشکالاتی هم در کار وجود دارد ، گفت: رستوران گردان و VIP و تجهیزات سایر قسمتهای باقی مانده مربوط به مخابرات و صدا سیما و امکانات فنی آن در حال نصب است و بخش های دیگر برج باید توسط پیمانکاران تجهیز شود.

ایازی افزود: پیش بینی می کنیم برج میلاد تابستان امسال به بهره برداری برسد و بر اساس زمان بندی اعلام شده برج آماده می شود .

وی با اشاره به اینکه 96 درصد از برج میلاد تاکنون آماده شده است ، گفت : 4 درصد باقی مانده نیز تجهیزات است که بزودی تکمیل می شود و اشکالات مربوط به محوطه نیز پس از تجهیز سایر قسمت ها برطرف می شود .

سخنگوی شهردار تهران به بودجه 47 میلیاردی در نظر گرفته شده برای برج میلاد در سال جاری اشاره کرد و گفت : بخشی از بودجه برای پرداخت بدهی پیمانکاران و بخش دیگر برای خود برج و محوطه سازی آن است.

وی در پاسخ به سئوالی درمورد معرفی بانک عامل شهرداری و فروش اوراق مشارکت شهرداری تهران گفت : بانک عامل این کار احتمالاً موسسه مالی اعتباری شهر است که ظرف 48 ساعت آینده به بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد تا بتوانیم بزودی کار را آغاز کنیم.

سخنگوی شهردار تهران گفت: قرار بود 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافت فرسوده به فروش برسد که فقط با 400 میلیارد تومان آن موافقت شده است.

ایازی درباره بدهی شهرداری به پیمانکاران نیز گفت : برخی از مطالبات پیمانکاران به سال های بعد موکول می شود. مهم این است که پیش بینی اعتبار کنیم و بدهی ها را پرداخت کنیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد .

به گفته سخنگوی شهردار تهران ، امسال 500 میلیارد تومان بودجه برای این کار در نظر گرفته شده است.

وی افزود : سال گذشته 94 درصد از مجموع سقف اعتباری پیش بینی شده محقق شد که در مقایسه با بودجه دستگاه های دولتی وضعیت بسیار بهتر بود و دلیل آن نیز تلاش شهرداری برای کسب درآمد بوده است .

سخنگوی شهرداری تهران درباره کاندیدا شدن شهردار تهران در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: دکتر قالیباف بارها اعلام کرده است که در این دوره از انتخابات کاندیدا نمی شود و درمصاحبه ای که با خبرگزاری مهر نیز داشتند به این موضوع اشاره کردند.

ایازی به چکه کردن برج میلاد از سوی برخی از رسانه ها اشاره کرد و گفت : این روزها با بداخلاقی هایی از سوی برخی از دوستان مواجه هستیم . اگر برخی از دوستان در مورد موضوعی سوال دارند ، موضوع را مطرح و ما هم پاسخ می دهیم و آن ها می توانند پاسخ درست را منعکس کنند .

سخنگوی شهردار تهران در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات شهرداری درباره کارتن خوابها هم گفت: سال گذشته هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشته و اعتبار لازم نیز فراهم شده بود .

ایازی در پاسخ به سوالی در مورد توقف برخی پروژه های شهری اظهار کرد : در تونل توحید بالغ بر سه هزار نفر در سه شیفت کار می کنند و برخی پروژه های دیگر نیز مانند بزرگراه شهید باکری و شهید زین الدین در حال اجراست .

وی افزود : برای فاز دو برج میلاد نیز با سرمایه گذار مذاکره شده است ، اما به هر حال پروژه هایی که سرمایه گذاری زیادی می طلبد ، هم برای شهرداری و هم سرمایه گذار حساسیت دارد و خوشبختانه بالغ بر 95 درصد پروژه های تهران عملیاتی است و تعویق برخی پروژه ها به دلیل برخی مشکلات نیزطبیعی است و به معنی تعطیلی آنها نیست .

ایازی در مورد برنامه های شهرداری در ساخت و سازها با توجه به رکود قیمت مسکن گفت : به طور کلی در بودجه سال 88 ، از محل عوارض مسکن برای شهرداری 1830 میلیارد اعتبار پیش بینی شده است که امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته محقق شود .

وی افزود : کار عمده ای که برای امسال پیش بینی کردیم مشارکت با بخش خصوصی است که به طور جدی آغاز شده است .

سخنگوی شهرداری تهران خاطر نشان کرد : در سال 87 ، حجم پروژه های سازمان سرمایه گذاری نسبت به سال قبل آن که با با مشارکت بخش خصوصی است ، 17 برابر بوده و این حجم سرمایه گذاری نوید کارهای بسیار گسترده ای را در سطح شهر می دهد که با توجه به ادغام شرکت سرمایه گذاری شهر و سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران ، امیدواریم در سال 88 ، تحول جدی در حوزه سرمایه گذاری در بخش خصوصی صورت گیرد .

ایازی همچنین در مورد انتصاب معاون جدید هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری گفت : آقای عسگری آزاد که سابقا در سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشتند جانشین دکتر واعظ مهدوی شده اند .