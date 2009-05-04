راوی کتاب "دا" به یزد سفر می‌ کند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد ملک ثابت صبح دوشنبه در نشست هم‌ اندیشی و تصمیم ‌گیری درباره نحوه برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب "دا" اظهار داشت: بانوان در دوران هشت سال دفاع مقدس الگوهای شایسته ای برای اقشار مختلف جامعه بوده اند و معرفی آنها به عنوان افراد فرهیخته و مجاهد از وظایف همه دستگاه ها به شمار می رود از این رو حوزه هنری استان یزد از مولف این کتاب ارزشمند دعوت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تجربیات و خاطرات رزمندگان و مدافعان میهن از جمله زنان و دختران مبارز و انقلابی در دوران دفاع مقدس بسیار ارزشمند است و باید این ارزشها با بهره‌ گیری از شیوه ‌های زیبا، جذاب، اثربخش و هنرمندانه به نسل امروز و فردای انقلاب منتقل شود.

ملک‌ ثابت یادآور شد: این روزها برخی فرهنگهای معارض و معاند و جریانات ناآگاه سعی در کمرنگ نشان دادن حقیقت دفاع مقدس دارند که این جریان خصمانه وظایف همه دستگاه ‌ها به ویژه دستگاه ‌های فرهنگی را در مقابله با تهدیدها و اهداف شوم دشمن دو چندان کرده است.

وی با تاکید بر معرفی الگوهای شایسته دفاع مقدس از جمله بانوان فرهیخته و مجاهد به جامعه، ادامه داد: در این راستا سیده زهرا حسینی با حضور در جمع رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، خانواده ‌های شهدا، جانبازان، آزادگان، طلاب، دانشجویان، دانش ‌آموزان و اقشار مختلف مردم یزد درباره رشادتها و جانفشانی ‌های ملت ایران در روزهای آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از میهن اسلامی سخن خواهد گفت.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد نیز در این مراسم با تاکید بر سودمند بودن برنامه‌ های این چنینی با رویکرد دفاع مقدس بیان داشت: نشر کتب دفع مقدس در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته که کتاب "دا" نمونه‌ ای برجسته از این آثار است.

سرهنگ علی هژبری ضمن تجلیل از ابتکار حوزه هنری در دعوت از راوی این کتاب عنوان کرد: در جامعه ما افراد زیادی وجود دارند که در دفاع مقدس حماسه آفریدند و خاطرات ارزنده‌ ای از آن دوران دارند که باید گردآوری و نگاشته شود.

وی افزود: در استان یزد افزون بر 30 هزار رزمنده در جبهه‌ ها حضور داشتند که هر کدام خاطرات و حرفهای ناگفته بسیاری از آن دوران دارند.

در این نشست که جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌ ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی استان یزد حضور داشتند، در مورد چگونگی برگزاری این جلسه بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم برای بهره ‌برداری هرچه بیشتر مردم به ویژه نسل جوان از ارزشها و آرمانهای دفاع مقدس اتخاذ شد.