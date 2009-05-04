مرتضی زرینه زاد در حاشیه مراسم تقدیر از خیرین خوابگاه ساز در دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به خبرنگار مهر درباره برنامه صندوق رفاه دانشجویان برای رسیدگی به وضعیت خوابگاههای خودگردان گفت: آیین نامه اداره خوابگاهها در صندوق رفاه وجود دارد که می تواند پس از تشکیل اتحادیه خوابگاههای خود گردان به عنوان پیش نویس تعامل بین ما و خوابگاه داران غیردولتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اساسنامه اتحادیه خوابگاه داران غیر دولتی تدوین شده و اگر این تشکل ایجاد شود ما نیز برای ایجاد تسهیلات بانکی به این خوابگاهها تلاش می کنیم تا بار خدمات خوابگاهی از دوش دانشگاهها برداشته شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به سیاست صندوق رفاه وزارت علوم درباره خدمات رسانی به دانشجویان گفت: سیاست این است که مسائل رفاهی و خدمات دهی به دانشجویان به بخش خصوصی واگذار شود. دراین راستا سال گذشته جلوی توسعه خوابگاههای ملکی را گرفتیم که خوابگاه ملکی ایجاد نشود.

وی افزود: افرادی که در زمینه خوابگاههای غیر دولتی فعال هستند فراخوانده شدند تا آیین نامه و اساسنامه ای برای این خوابگاهها تدوین کرده و به طور رسمی در این زمینه فعال شوند. ما نیز در کنار آنها برای رشد خوابگاههای غیردولتی کمک می کنیم.

زرینه زاد اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از خوابگاه داران غیردولتی مجوز ندارند و خوابگاه داری می کنند که ناجا نیز باید پیگیری و نظارت کند.