سطح ارتباطات ورزشی کشورهای آسیایی توسعه می یابد/ دیدار با رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه دومین اجلاس وزرای ورزش آسیا صبح سه شنبه 15 اردیبهشت ماه در هتل استقلال گشایش خواهد یافت، گفت : از سه ماه پیش به این سو مقدمات لازم برای برگزاری دومین اجلاس وزرای ورزش کشورهای آسیایی از سوی سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک انجام شده است و خوشحالم که اعلام کنم نمایندگان 34 کشور با بیش از 100 شرکت کننده در این اجلاس شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: حضور 23 وزیر ورزش ، تعدادی معاون رئیس جمهور و مسوول ورزش و روسای کمیته المپیک کشورهای آسیایی در اجلاس تهران، نشان از اهمیت آن دارد و امیدواریم بتوانیم به اهداف مورد نظر خود در جهت توسعه سطح ارتباطات و همکاریهای ورزشی کشورهای آسیایی نایل آییم.

افشارزاده با اشاره به اینکه در این اجلاس علاوه بر سخنرانی مهندس علی آبادی رئیس سازمان و رئیس کمیته ملی المپیک ، وزرای ورزش و روسای کمیته ملی المپیک کشورهای چین ، ژاپن ، هندوستان و تاجیکستان نقطه نظرات خود را در جهت توسعه ورزش قاره در میان خواهند گذاشت ، افزود : در این اجلاس همچنین پیشنهاد اساسنامه تهیه شده وزرای ورزش کشورهای آسیایی قرائت شده و به تصویب خواهد رسید تا بر مبنای آن کشورهای قاره در جهت توسعه و تحکیم روابط ورزشی بین خود قدم بردارند.

توسعه برنامه های ورزشی ، برگزاری همایش ها ، تبادل مربیان ، حضور در تورنمنت های برگزار شده در سطح کشورهای آسیایی و برپایی اردوهای مشترک و ... از جمله اهدافی است که اجلاس وزرای ورزشی آسیا آنرا دنبال می کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین به دیدار وزرای ورزش آسیا با دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت : بعد از مراسم آیین گشایش و سخنرانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ، شرکت کنندگان با رئیس جمهوری دیدار خواهند کرد .