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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

چراغ های راهنمایی خورشیدی معابر جنوب تهران افزایش می یابد

چراغ های راهنمایی خورشیدی معابر جنوب تهران افزایش می یابد

به منظور ایمن سازی معابر و بزررگراهها تعداد چراغهای راهنمایی خورشیدی امسال در این منطقه افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس ایرج ولی نژاد معاون حمل ونقل وترافیک منطقه 20 با اعلام این خبر گفت:  چراغهای خورشیدی نیاز به کابل کشی ، احداث پست برق و حفاری ندارد و با یک بار شارژ از طریق نور آفتاب ، تا 72 ساعت کارکرد دارد.

وی در ادامه گفت : با استفاده از چراغهای خورشیدی به جای چراغهای الکتریکی علاوه بر کاهش مصرف انرژی ، قطعی برق مشکلات ترافیکی را برای شهر به همراه نخواهد داشت .

مهندس ولی نژاد با اشاره به اینکه در سال گذشته 20 مورد از این چراغ ها در تقاطعهای منطقه نصب شده است افزود: در سال جاری برای صرفه جویی در مصرف ، کارگروه و کمیته ای در حوزه ترافیک تشکیل  شده و پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده است که با تحقق انها بخشی از هزینه ها کاهش می شود.

کد مطلب 872043

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