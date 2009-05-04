بازگشت56 استاد بازنشسته دانشگاه تهران/ آماری از بازنشستگان امسال ندارم

فرهاد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند بازگشت به کار اساتید بازنشسته دانشگاه تهران گفت: اساتید بازنشسته ای که توانایی تدریس در کلاس درس را داشته و تمایل دارند به دانشگاه بازگردند، تقاضای بازگشت به کار آنها از طرف دانشگاه به وزیر علوم ارسال و در صورت توافق وزیر مشغول به کار می شوند.

وی اظهار داشت: با توافق وزارت علوم نسبت به ارائه واحد درسی و پایان نامه به این اساتید به صورت معقول و تعیین شده اقدام می شود.

رئیس دانشگاه تهران گفت: در سال گذشته لیست تمامی اساتید بازنشسته ای را که دارای ویژگیهای تعیین شده بودند به وزارت علوم ارائه کردیم که این وزارتخانه نیز با بازگشت به کار تمامی این افراد موافقت کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که سال گذشته چند استاد بازنشسته به کار برگشتند به مهر گفت: در سال گذشته مجوز بازگشت به کار 56 استاد بازنشسته دانشگاه تهران از وزارت علوم گرفته شد.

رهبر در پاسخ به اینکه آمار اساتید بازنشسته دانشگاه در سال جاری به چه میزان خواهد بود، اضافه کرد: در سال جاری نمی دانم آمار چقدر است اما روند جذب و بازنشستگی در دانشگاه امری جاری است که اتفاق می افتد و مسئله ای نیست. این یک کار روزانه ای است که به صورت متداوم انجام می شود.