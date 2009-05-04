تاسیس دانشکده تخصصی پزشکی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید عباسپور در آیین بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری و پاسداشت مقام شامخ استاد که به همت معاونت فرهنگی واحد علوم و تحقیقات برگزار شده بود، گفت: از اساتید انتظار داریم که به لحاظ علم مجهز شوند و در کنار آن منزلت دانشجو را هم داشته باشند و عاشقانه در راه علم و انتقال آن به نسل آینده تلاش کنند.

وی افزود: بر اساس آمار و اطلاعاتی که از سوی معاونت پژوهشی و واحد علوم و تحقیقات ارائه شده ما جهش صد در صدی در زمینه مقالات داشتیم اما باز هم جای فعالیت باقی است.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مرکز فناوریهای پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی با هدف این که دسته ای از پژوهشها به انبوه سازی برسند و از آن حمایت کنند راه اندازی و به مرحله اجرایی رسیده است.