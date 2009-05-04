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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

هنرستان کار و دانش در شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی تاسیس می شود

هنرستان کار و دانش در شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی تاسیس می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی گفت: با هدف پرورش نیروی انسانی ماهر در شهرکهای صنعتی استان هنرستان کار و دانش تاسیس می شود.

نادر صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سلماس افزود: در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ایجاد هنرستان کار و دانش در شهرک صنعتی ارومیه واگذار شد و در ماه های آتی برای تاسیس این هنرستان در شهرکهای صنعتی دیگر استان زمین مورد نیاز واگذار می شود.

وی از ساخت دو مرکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرک صنعتی ارومیه و خوی خبر داد و اظهار داشت: امسال با بهره برداری از این  مراکز امکان آموزش مهارتهای پیشرفته برای کارگران و متخصصان شهرکهای صنعتی در این مراکز فراهم می شود.

صفرزاده با اشاره به ساخت تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی استان بیان داشت: در این راستا سال جاری در پنج شهرک صنعتی استان عملیات اجرایی ساخت تصفیه خانه فاضلاب آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این طرحها در شهرکهای صنعتی سه گانه ارومیه، خوی و میاندوآب اجرا می شود و امسال برای اجرای آنها صد میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان امسال برای پنج شهرک صنعتی سلماس، مهاباد، سردشت، نقده و ماکو هم سامانه تصفیه خانه فاضلاب طراحی خواهد شد.

صفرزاده با اشاره به اینکه هم اکنون 23 واحد تولیدی در شهرک صنعتی سلماس با اشتغالزایی 600 نفر فعال است، اضافه کرد: تا پایان سال سه واحد صنعتی در زمینه های تولید یونولیت، کابینت و صنایع فلزی در این شهرک راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 872048

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